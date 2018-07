La mayoría de los internautas considera la Fórmula 1 un deporte peligroso

La primera sesión de entrenamientos libres del GP de Hungría se llenaba de mensajes de recuerdo y ánimo para la familia y amigos de Jules Bianchi. La mayoría de internautas recordaban en las redes lo peligroso de este deporte. "Tienen mucho mérito los pilotos, no solo en F1, todas las categorías del automovilísmo en general", destacaba en Facebook Roberto Vílchez. Para otro internauta "la Fórmula 1 es peligrosa por la incompetencia de los que tienen que tomar decisiones". Mientras, Manuel Arpa sacaba el mensaje 'menos negativo' de esta historia: " Lo único que puede reconfortarnos que noticias de estas en la F1 hace 20 años eran frecuentes, ahora son la excepción, D.E.P. Jules".



La Pregunta Web de la semana: "¿Te has olvidado alguna vez de que la F1 es un deporte peligroso?" dejaba patente el sentir general de los aficionados. En el momento de la primera sesión de entrenamientos el 73% respondía no frente a un 27% que contestaba de forma positiva a la encuesta.

La primera tanda de entrenamientos reservaba una imagen que haría saltar del sillón a los espectador. Las espectaculares imágenes del accidente de Sergio Pérez del que afortunadamente el piloto salía ileso:

@pablo_sfc97:Estar hablando de accidentes peligrosos y que de repente tenga uno Sergio Perez. Esto es F1 y el riesgo está siempre ahí.

@Fernando_C24:Vaya accidente de Pérez... Ha volcado el coche sólo, posiblemente por un efecto rebote del neumático.



@david_fdezsolis:Creo que Checo vuelca porque la rueda delantera se mete debajo del coche y lo catapulta.



Mientras las interpretaciones sobre el siniestro de Pérez todavía revoloteaban en redes una nueva bandera roja llegaba a la pista después de que a Kimi Raikkonen se le desprendiera el alerón delantero en una compleja maniobra.