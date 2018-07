Las promesas de los otros 'candidatos': "Si gano habrá fútbol todos los días"

Si las campañas electorales tienen momentos divertidos, internet los estira y les saca punta. La red va mas allá en las críticas al oponente, porque no solo los dos grandes partidos derrochan creatividad para dejar en evidencia al contrario.



Rajoy y Rubalcaba, por ejemplo, se acuchillan por la espalda para anunciar unos cuchillos de cocina. Los auténticos candidatos no han llegado tan lejos, pero sus seguidores sí han afilado sus lanzas en internet para minar la moral del contrario.



Simpatizantes del PSOE han colgado en la red un video sobre la supuesta niña de Rajoy que, ya crecidita, se rebela y se chiva de los supuestos planes de Rajoy en educación o sanidad.

'Alfredo, no te creo'

No se quedan atrás los simpatizantes 'populares', que han convertido la canción de los 'Sinpauxa' 'Yo ya no te creo' en el éxito electoral 'Alfredo, no te creo'. El pegadizo tema se ha hecho imprescindible al inicio de los mítines del PP.



Puestos a darle la vuelta a la realidad, encontramos un filón en los vídeos electorales de unos partidos que no existen. La web de microsoft sortea un viaje a Estados Unidos al mejor 'antipartido' político que inventen los españoles.



Unos reclaman un mundo más elegante, otros que el dinero del Monopoly sea de curso legal, que no haya que madrugar, que la comida basura no engorde... Se promete que los perros llevarán pantalones, que cuando juegue la selección española de fútbol sea día festivo, asfaltar las calles con purpurina, un Ministerio de la Fiesta y hasta ayudas oficiales para buscar el amor verdadero. Una pena que estos partidos no sean de verdad.