Descárgate todos los stickers del 35 aniversario de Antena 3

Desde que el 25 de enero de 1990 comenzasen sus emisiones, Antena 3 ha formado parte de la vida de todos. Sus programas, series e informativos nos han acompañado día y noche colándose en todos los hogares y convirtiéndose en uno más de la familia.

A lo largo de 35 años, en Antena 3 hemos vivido grandes momentos y míticas expresiones que han trascendido la pantalla y se han popularizado tanto que todos las hemos usado en nuestro día a día.

No importan los años que hayan pasado desde la mítica "Yo he venido aquí a hablar de mi libro" o de la frase de Emilio en Aquí no hay quién viva: “Un poquito de por favor” Estas expresiones que se siguen mencionando hoy en día y ya son historia de nuestra televisión, ahora puedes tenerlas en tus grupos de chat porque las hemos convertido en stickers. Puedes encontrarlas en nuestro canal de Whatssapp

¿Quién no ha tenido alguna conversación de chat únicamente a través de stickers? Y es que a veces las palabras no son suficientes. Estas pegatinas virtuales saben expresar a la perfección lo que quieres decir. Sabemos que usas muchas de ellas y otras que te emocionará revivir.