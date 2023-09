¿Se puede terminar en el banquillo por difundir un GIF?

La policía ha identificado a diez menores como los presuntos autores de los montajes de los desnudos de las chicas de Almendralejo. El caso ha levantado todas las alarmas sobre algo que en los juzgados conocen bien.La magistrada y jueza de menores Reyes Martel nos ha dado la clave de por qué está ocurriendo esto. En el programa "Espejo Público" explica que internet ofrece a los menores una falsa sensación de anonimato que puede provocar que los menores cometan delitos sin ser conscientes de ello. Reyes Martel, es jueza en un juzgado de Canarias y, ha llevado muchos casos de difusión de imágenes de este tipo por parte de otros menores.

Los jóvenes que llegan a los juzgados son menores entre 14 y 18 años, explica, a los que se les impone penas pero también hay que contemplar sanciones para reinsertarles. Si se hace con las herramientas adecuadas, asegura, se consigue. Hay chicos de todo tipo social y económico. Este tipo de delitos de difusión de imágenes sexuales son delitos muy complejos y difíciles de detectar porque se difunden por redes sociales, se comenten estos delitos delante de las familias, en el colegio en casa... delante de las narices de los padres y ese es el problema.

¿Son delitos de cárcel?

En los delitos contra la libertad sexual, difusión, posesión o grabación de imágenes, los menores pueden terminar en un internamiento cerrado privados de libertad. La magistrada Reyes Martel advierte que ante el mismo delito en un adulto si no hay antecedentes se puede plantear una suspensión del ingreso en prisión pero en los menores si el equipo que valora la situación cree que no debe estar en al calle los menores van a un internamiento cerrado ó semiabierto dependiendo del delito cometido. La justicia en los juzgados de menores es un tema muy desconocido.

Educación en la familia

Falta educación, una de las claves es la educación en la familia, la educación está en las familias, no está en las universidades ni en los institutos, ni en los colegios... Hay que evitar que los chicos lleguen a la fiscalía de menores porque arreglar este tipo de delitos es difícil de arreglar. Muchas veces los comenten chicos y chicas completamente normalizados en una familia "normal" pero que de repente se encuentren en un juzgado.

Un caso reciente, explica, que le sorprendió era un chico que había compartido en el chat de clase un GIF de dos menores de corta edad manteniendo relaciones sexuales. El caso llegó al juzgado porque un chico se lo dijo a los padres, lo denunciaron y el chico termina en un juzgado. En este caso, cuando estaba sentado en el banquillo, el chico aún no era consciente de la gravedad ¡Qué sólo era un GIF decía! Además, se defendía diciendo que él no lo grabó que simplemente lo reenvió. Por supuesto, explica el chico no era consciente de que era pornografía infantil y terminó en el banquillo.

Esta completamente normalizado este tipo de situaciones de ver y tener y distribuir imágenes, para ellos es un juego. Una pornografía que normaliza un sexo que no es normal, situaciones muy duras cada veza edades muy más tempranas, incluso a los 8 ó 9 años.