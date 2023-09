La web que rastrea tu rostro y encuentra todas las fotografías que escapan a tu control: "Da miedo pensar que haya un acceso tan fácil a tu historia"

Averiguar la identidad de cualquiera con una simple fotografía. Es lo consigue un sitio web de reconocimiento facial que basándose en una cara permite encontrar todas las fotos asociadas a la misma. La página se ofrece como una herramienta para proteger la privacidad y el mal uso de nuestras imágenes. Con una simple foto, el algoritmo encuentra todas las fotografías que haya una determinada persona colgadas en internet y ofrece la posibilidad de eliminarlas.

La probamos en la calle

Las reacciones de las personas que prueban esta página de reconocimiento facial son prácticamente idénticas: de alerta y asombro ante la posibilidad real de que hay imágenes que escapan a nuestro control. Una joven confiesa: “La verdad es que a mí me da un poco de miedo pensar en que haya un acceso así tan fácil a toda tu historia”. Y otro chico que se muestra dispuesto a usar la web, y que descubre una foto suya en el metro que no conocía, advierte: “Localizas a quien sea”.

Y esa es la clave… El uso, o el mal uso que se le pueda dar a esta potente herramienta. Porque cualquiera podría buscar a cualquiera y averiguar la identidad de la persona fotografiada.

Palabra de experto

Consultamos estas posibles lagunas de privacidad con Alonso Hurtado, abogado y experto en Privacidad y Cumplimiento Normativo de Écija: “La plataforma no tiene capacidad de controlar si quien la ha subido eres tú o soy yo. Y ese es el principal problema”. Y aporta una posible solución: “La solución más sencilla es que plataformas de este tipo no permitan subir imágenes. Permitan captar imágenes. Y eso te va a permitir saber que la persona que se coloca enfrente de esa cámara está conscientemente colocada dentro de esa cámara”.

Pero Alonso Hurtado recuerda: “Alguien que vaya por la calle y haga una fotografía de alguien y esa fotografía después la reproduzca, la utilice para tratarla, es completamente ilegal. Tú solamente puedes tratar datos personales de un tercero con la autorización de ese tercero”. Para evitarnos disgustos este abogado nos da un gran consejo: “En Internet lo que parece gratis nunca es gratis. La diferencia está con qué pagas: o pagas con dinero o pagas con tus datos”.

La versión de la web

Nos hemos puesto querido poner en contacto con algún portavoz de esta página de reconocimiento facial para que nos cuenten su postura sobre estas posibles lagunas en la privacidad que hemos detectado. Lo primero, no ha sido fácil encontrar un canal de comunicación directa. Y lo segundo, es que no hemos logrado aún que nos respondan a nuestras preguntas. En el único correo que de momento hemos logrado que nos contesten lamentan no tener un empleado competente en esta materia que hable español pero subrayan que suelen cooperar generalmente con los medios de comunicación. Pero a pesar de que les mandamos de nuevo las preguntas, de nuevo en inglés, seguimos sin respuesta.

Aunque sí podemos conocer la postura de esta web con sede en Polonia, gracias a que estas lagunas de seguridad ya han sido denunciadas por una famosa organización británica para la defensa de la privacidad. La compañía alude a la ética de los usuarios para que no realicen un mal uso de su tecnología. Es decir, se escuda en las casillas de consentimiento, y en una de ellas el usuario de búsqueda debe darle clic para confirmar que el rostro que está subiendo es el suyo.: "Nuestra política de privacidad evita que las personas usen nuestra herramienta para este caso. Todas las herramientas podrían usarse de manera incorrecta."