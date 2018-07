Chaves: "La calidad de la democracia peligra si gana el PP"

El diputado nacional del PSOE y expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha criticado que el Partido Popular (PP) esté utilizando la crisis económica actual "como excusa y estrategia de fondo" para tratar de "moldear" a la sociedad española "a imagen y semejanza de la derecha".



Así, ha manifestado, durante su intervención en un acto sectorial de Educación junto con el candidato por Málaga al Parlamento de Andalucía, Luciano Alonso; el secretario general de los socialistas malagueños, Miguel Angel Heredia; y los responsables de Educación de FETE-UGT y de CCOO, Carlos López y José Campos, respectivamente; que la sociedad española "es mayoritariamente progresista y de centro izquierda y quieren que sea de derecha, que les permita a esta gente --en referencia al PP-- estar en el poder el mayor tiempo posible".



A juicio de Chaves, la crisis económica está sirviendo para "lanzar medidas" que no tienen que ver con la situación económica actual; y ha asegurado que lo que suceda el próximo domingo en las elecciones autonómicas andaluzas "no sólo tendrá trascendencia en Andalucía sino en toda España". De hecho, entre otras cuestiones, ha asegurado: "nos jugamos el futuro de nuestro sistema educativo".



"Asistimos a un proceso de conservadurismo agresivo y reaccionario", ha opinado, al tiempo que ha agregado que se basa en un "pacto de hierro que no está escrito, pero que existe, entre el PP, que gobierna casi hegemónicamente en España por una parte; por otra parte la Conferencia Episcopal y, por otra, la cúpula empresarial a través de la CEOE".