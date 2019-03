¿Por qué Pippa Middleton fue de blanco?

En una boda el protocolo manda que el color blanco se reserva para la novia (blanco en sus variedades, blanco roto, blanco hueso, etc.) pero no dice nada de que las damas de honor de una boda no puedan ir de ese color.

Esa norma, de no ir vestida ni de blanco, ni de negro, se reserva única y exclusivamente para las invitadas para no quitar protagonismo a la novia. Aunque también existen otras normas que dice que no se puede ir de largo a una boda de tarde y te hartas de ver señoras con el vestido largo y chal acartonado en bodas a las 6 de la tarde, y en teoría eso no es correcto...

Mientras que los medios ingleses no han hecho ningún tipo de críticas respecto al vestido de Pippa Middleton, parece que diferentes medios españoles no han entendido que la dama de honor fuera vestida de blanco.

Pippa Middleton ha ido en color blanco roto, y ha seguido la estela de las otras damas de honor de las bodas reales, que siempre van en tonos pastel, entre blanco, marfil y rosa pálido. Por ejemplo, las damas de honor de Sarah Ferguson, las de Diana de Gales o las de la princesa real Ana, fueron en esos tonos. La novia real elige siempre quién va a diseñar los vestidos de las damas de honor y cómo.

Pero sabiendo como son los ingleses de escrupulosos con el protocolo, dudamos que, en caso de que el blanco no se pudiera usar, alguien no le hubiera comentado a Catalina de Cambridge que ese color para la dama de honor era incorrecto...

Sólo nos queda decir, que el color y el vestido estaban bien elegidos. Además Pippa estaba guapísima y fue la gran sorpresa de la boda, aunque un poquito de exceso con los rayos uva, pero guapísima.