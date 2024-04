Victoria Beckham se refiere a la reina Letizia como su musa y cuenta qué le pareció que llevase uno de sus diseños

Las apasionadas de la moda están de enhorabuena, ya que este 23 de abril ha salido a la venta la esperadísima colección cápsula que Victoria Beckham ha diseñado para Mango. Looks espectaculares a un precio asequible que están causando auténtico furor y que representan a la perfección el espíritu de la firma de la ex Spice Girl, que para celebrar este lanzamiento tan especial ha concedido una entrevista a la revista Vogue.

Durante los años que su marido, David Beckham, jugó en el Real Madrid, se rumoreó que a la diseñadora no le gustaba nuestro país y que olía a ajo. Rumores a los que ella misma ha dado portazo: "Siempre me ha encantado España. Solía ir de vacaciones con mis padres cuando era pequeña y tengo recuerdos increíbles de mi infancia ahí. Y aunque es difícil viviendo ahora en Miami, todavía tenemos muchos amigos. Hace poco, de hecho, visitamos Sevilla para una boda (la de Sergio Ramos y Pilar Rubio) y lo pasamos realmente bien. Me encantaría volver". Sin embargo, reconoce que cuando vivió en España se sintió "muy incomprendida", señalando a los medios y a las imágenes que se distribuían de ella como culpables de ese sentimiento: "Nunca me he quejado de nada, pero es bonito que la gente ahora, por fin, vea la verdad".

David y Victoria Beckham, en 1999 | Gtres

En cuanto a su faceta de diseñadora, Victoria no oculta que es "increíble" ver fotos de celebrities luciendo sus diseños: "La gente hoy cuenta con muchas opciones y si me eligen a mí es un gran honor". Y, en este punto, se ha mostrado orgullosa después de que la reinaLetizia, a la que admira, escogiese uno de sus vestidos para la recepción previa a la coronación de Carlos III en Londres en mayo de 2023.

Un favorecedor y elegantísimo diseño en color verde lima, de largo midi, manga corta estilo capa y drapeados en la cintura que sentaba a la mujer de Felipe VI como un guante, como la propia Victoria publicó en sus redes sociales al ver a una de las royals más elegantes del planeta escoger uno de sus modelos más icónicos en su visita a Reino Unido. "Su Majestad la Reina de España luce increíble. Está vistiendo uno de mis diseños!!", escribió orgullosa entonces.

La reina Letizia en la recepción previa a la coronación de Carlos III | Gtres

Un momento que ha rememorado en Vogue, afirmando que se emocionó mucho cuando vio que había escogido su firma para un día tan especial y confesando qué opina de la Reina: "No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido. Es mi musa definitiva".