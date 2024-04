Andy Mc Dougall habla de la relación que tiene con su exmarido, Pelayo Díaz, y cómo es el diseñador

Hace poco más de dos años, Andy Mc Dougall y Pelayo Díaz decidieron separar sus caminos y transformar su amor, poniendo así punto final a su matrimonio con el objetivo de tener un final feliz y poder seguir en la vida del otro sin hacerse daño. Una decisión que siguen agradeciendo tanto tiempo después y que les ha permitido mantener el contacto día a día.

Y precisamente de esto ha hablado el influencer para las cámaras de Europa Press, con motivo del evento organizado por Vive App para anunciar el cambio de nombre de la aplicación y su nuevo rumbo. Hace seis meses, Pelayo y Andy se convirtieron en los protagonistas de la actualidad al compartir en sus redes sociales cómo habían celebrado su divorcio dos años después de finalizar su relación: "Exmaridos, pero bien avenidos".

Andy Mc Dougall en la fiesta de Vive App | Instagram

Pero ¿cómo se llevan ahora? "No es una persona fácil, pero bueno", ha confesado entre risas. Sin embargo, ha sido un malentendido con la reportera, la cual se refería a que no se trataba de una situación fácil la de llevarte bien con tu ex: "Pensé que me estabas diciendo que Pelayo no era una persona fácil, que tampoco lo es".

Bromeando y quitándole hierro al asunto, Andy ha continuado explicando que ha sido un proceso lento, pero que han sabido transformar su amor y consolidar una bonita relación de amistad: "Lleva su tiempo. Nosotros desde el principio tuvimos una buena relación. Obviamente que apenas te separas, no es fácil, no es fácil porque cada uno empieza a rehacer su vida. Y cuando te enteras de cosas, un poco duele".

Andy Mc Dougall en el evento de Vive App | Europa Press

A pesar de todo, al soltarse y dejar que el otro siguiera su camino, supieron encontrar un punto en el que seguir conservando todo lo que un día crearon: "Lo nuestro fue como soltar, pero encontrarnos de otro lado. Y te digo que el último tiempo, yo te podría decir que nos convertimos en mejores amigos. Es impresionante la relación que tenemos, la cantidad de veces que nos llamamos, nos vemos, nos mandamos vídeos de Vidu…".

Andy Mc Dougall y Pelayo Díaz en un evento en 2021 | Gtres

Se sabe que, desde junio de 2022, el corazón de Pelayo está ocupado por Gal Marom, pero se desconocía si Andy había vuelto a encontrar la ilusión. Una cuestión que él mismo ha aclarado públicamente: "Estoy solo y feliz. Te juro por Dios que me encuentro un momento muy bueno en mi vida, pero no necesito a nadie. Si aparece alguien genial, pero no estoy buscando".