Marta Carriedo se enfrenta a las críticas por grabar un vídeo promocional teniendo así la piel

Marta Carriedo, en sus labores como influencer, publicó un vídeo en Instagram que, aunque pretendía mostrar su vestido de la nueva colección de la marca The 2nd Skin en colaboración con Toyota, terminó siendo objeto de críticas, por parte de algunos seguidores, por el aspecto de su piel: lucía la marca de los tirantes del bikini.

En el vídeo, Carriedo muestra su look elegido para la presentación de esta nueva colección; un vestido midi blanco, de lino, con volantes y escote palabra de honor que, desafortunadamente, dejaba ver perfectamente las quemaduras solares de su escote. Y aunque la creadora de contenido iba hecha un pincel, las reacciones de sus seguidores se enfocaron principalmente en las marcas de su piel.

Las críticas a Marta Carriedo por la marca del bikini

Como era de esperar, los comentarios ante esta publicación fueron diversos. Mientras algunos elogiaban la honestidad y autenticidad de Carriedo al mostrar sus marcas de bikini, otros expresaban preocupación por su exposición al sol y la posible falta de cuidado de la piel. Los mensajes iban desde el apoyo incondicional hasta las advertencias y burlas.

"Bonitas marcas, muy estilosas", comentó un usuario en tono irónico, mientras que otros fueron más directos, con frases como "cuidadito con el sol" o "no te olvides de la crema solar la próxima vez". Tampoco faltaron los más irrespetuosos: "esas marcas del bikini qué feas quedan. Deberías haberlo previsto".

Por otro lado, también hubo quienes fueron más constructivos con sus críticas, como una usuaria que aseguró que estaba preciosa con el look elegido, pero sugirió que la próxima vez que tenga pensado ponerse un vestido palabra de honor, evite tomar el sol con un bikini de tirantes.

No obstante, entre los 584 mil seguidores de Marta Carriedo, hay personas que entienden cómo funciona el mundo de las redes sociales y salieron en su defensa argumentando que "a la pobre le ha pasado lo que a cualquiera nos puede pasar y si tenía por contrato que llevar ese vestido como se intuye, pues como buena profesional que es, lo hace". "No le queda de otra a la chiquilla. Y supongo que tampoco se las habrá podido maquillar por si manchaba el vestido que se los dejan y tiene que devolverlo", añadió.

Marta no es la única

Lo que le ha pasado a Marta Carriedo no es un caso aislado. Todos alguna vez nos hemos despistado al exponernos al sol y no nos ha quedado otra opción que lucir la marca del bikini hasta que nuestra piel se recupera por completo. Le ocurrió incluso a la mismísima Georgina Rodríguez, a quien las marcas del bronceado le arruinaron su look para el desfile de Jacquemus.

Algo similar le sucedió también a Karol G en la gala de los Grammy 2024. La artista colombiana tuvo que recoger el Premio al Mejor Álbum del Género Urbano con una marca evidente de las tiras del top del bikini.