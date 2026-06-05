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ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

Volvamos a las plazas

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Icónica Santalucía Sevilla Fest refuerza su pulso electrónico con un cartel de referencia internacional
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ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

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Hay ediciones que marcan un antes y un después, Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 apunta directamente a convertirse en una de ellas.

La Plaza de España de Sevilla como escenario: la experiencia Icónica que transforma la música en memoria
LA MÚSICA SE TRANSFORMA EN MEMORIA

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Hay lugares que no solo acogen la música, sino que la transforman. Espacios donde el directo deja de ser únicamente un concierto para convertirse en una vivencia que se fija en la memoria. La Plaza de España es uno de ellos. Y cada verano, gracias a Icónica Santalucía Sevilla Fest, se confirma como uno de los escenarios más espectaculares del mundo.

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