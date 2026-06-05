Volvamos a las plazas

Hay lugares que no solo acogen la música, sino que la transforman. Espacios donde el directo deja de ser únicamente un concierto para convertirse en una vivencia que se fija en la memoria. La Plaza de España es uno de ellos. Y cada verano, gracias a Icónica Santalucía Sevilla Fest, se confirma como uno de los escenarios más espectaculares del mundo.