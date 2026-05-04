Icónica Santalucía Sevilla Fest refuerza su pulso electrónico con un cartel de referencia internacional

Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa ampliando su identidad como uno de los grandes encuentros musicales del verano con una programación electrónica que dialoga con distintas generaciones y sensibilidades. En un entorno tan singular como la Plaza de España, el festival propone una serie de citas que convierten el espacio monumental en una gran pista de baile al aire libre.

El bloque electrónico se articula en torno a nombres de primer nivel internacional. Charlotte de Witte representa una de las voces más influyentes del techno actual, con un sonido contundente y envolvente que ha conquistado los principales escenarios del mundo. Y como antesala de una noche que promete ser histórica para quienes viven la música sin concesiones, Andres Campos, uno de los nombres más sólidos de la escena techno española.

El icónico músico, productor y DJ estadounidense Moby aporta una dimensión más emocional y melódica, con una trayectoria que ha marcado la evolución de la electrónica contemporánea desde los años noventa. Su primer single, ‘Go’ (1991), figura en la lista de las mejores canciones de todos los tiempos según Rolling Stone, y marcó el inicio de una carrera prolífica que suma más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo.

The Prodigy | Icónica Santalucía Sevilla Fest

El cartel incorpora también propuestas que conectan con la energía más directa del directo. The Prodigy, leyenda de la electrónica más intensa, mantiene intacta su capacidad para activar al público con un espectáculo de alto voltaje, mientras Fatboy Slim, icono de la cultura de club, convierte cada sesión en una celebración colectiva marcada por el ritmo y la conexión con la pista.

La programación se completa con figuras esenciales de la escena nacional e internacional como Marco Carola y Paco Osuna, dos referentes del techno que protagonizan una de las noches más esperadas del festival. Su encuentro en Sevilla plantea un recorrido sonoro de larga duración donde la mezcla, la evolución y la energía sostenida definen la experiencia.

Con esta apuesta, Icónica Santalucía Sevilla Fest refuerza su capacidad para integrar la música electrónica en un contexto patrimonial único, ampliando su propuesta más allá de los grandes conciertos y consolidándose como un espacio donde conviven espectáculo, cultura de club y experiencia urbana.