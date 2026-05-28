La Iglesuela del Cid: así fue la visita de Roberto Brasero a este Pueblo Mágico aragonés

El conocido presentador del tiempo de Antena 3 Noticias, Roberto Brasero, visitó hace unos días La Iglesuela del Cid, un rincón de la provincia de Teruel reconocido con el sello de Pueblos Mágicos.

Acompañado por el alcalde del municipio, Fernando Sanfont, el meteorólogo paseó bajo un cielo limpio y alejado de la contaminación lumínica que convierte este enclave en un destino ideal —como tantos otros municipios de la España rural— para disfrutar del fenómeno astronómico más esperado del verano: el eclipse total de sol que cruzará la Península el próximo 12 de agosto.

Miradores astronómicos, rutas nocturnas, actividades de observación y mejoras en la iluminación para preservar la calidad del cielo nocturno son solo algunas de las iniciativas que han ido surgiendo en distintos puntos de estas áreas para recibir a los viajeros con los ojos puestos en el cielo.

El llamado "Trío Ibérico" de eclipses —que tendrá lugar entre 2026 y 2028— se perfila como una oportunidad única para el turismo rural, y el interés de los viajeros ya es más que palpable. Según datos de Airbnb, las reservas en destinos no urbanos situados en el trayecto del eclipse se han triplicado para esa semana del verano, impulsadas en su mayoría por familias y grupos. Una tendencia que confirma el carácter experiencial, multigeneracional y compartido de este acontecimiento histórico.

Una llamada al turismo responsable

Ante la previsible afluencia de visitantes, el alcalde de La Iglesuela del Cid aprovechó su conversación con Brasero para lanzar un llamamiento a la planificación y al turismo responsable. En esa línea, Airbnb ha trabajado junto a la Fundación Starlight y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón —del que forma parte Galáctica— en la elaboración de una guía de buenas prácticas para disfrutar del eclipse de forma segura y respetuosa con los destinos. La guía aborda aspectos tan esenciales como la correcta protección ocular durante la observación, el respeto por el entorno natural y la recomendación de apostar por el comercio y los negocios locales.

Más allá del eclipse: visibilidad a largo plazo para la España rural y sus tradiciones

Más allá del impacto previsto de esa semana, que se extenderá al conjunto de la economía local —comercios, restaurantes, actividades de ocio y negocios de la zona—, el eclipse representa una oportunidad de visibilidad para poner en el mapa a municipios fuera de los circuitos turísticos habituales. Y así dar a conocer historias como la de Eduardo Puig , artesano textil de La Iglesuela del Cid y heredero de una histórica tradición familiar vinculada durante siglos a los telares del Maestrazgo.

En su taller, cuyos orígenes se remontan a 1746, Eduardo contó a Brasero cómo mantiene vivo este oficio preservando técnicas de tejido tradicionales que forman parte del patrimonio cultural e industrial de la zona, y lo fundamentales que serán estas visitas para él y para el pueblo . Entre sus paredes se siguen elaborando piezas para el hogar —cobertores, cortinas, mantelería— que hoy son testimonio vivo de la tradición artesanal del Maestrazgo.

Un fenómeno único, muchos pueblos esperando ser descubiertos

Roberto Brasero ya ha descubierto La Iglesuela del Cid: un municipio aragonés con un cielo privilegiado, historia viva entre sus muros y una artesanía que lleva casi tres siglos resistiendo el paso del tiempo. Un pueblo que encarna, además, uno de los principales objetivos de la colaboración entre Pueblos Mágicos de España y Airbnb: dar visibilidad a municipios con una identidad cultural propia y contribuir así a su desarrollo turístico y económico.

Hay cientos de rincones como este esperando ser descubiertos, y el eclipse del 12 de agosto puede ser la excusa perfecta para encontrarlos. ¿Ya sabes desde qué lugar mágico de España vas a verlo?