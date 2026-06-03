Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026: la experiencia imprescindible del verano vuelve a la Plaza de España

Hay citas que marcan el verano y, para miles de personas de toda España y parte de Europa, Icónica Santalucía Sevilla Fest se ha convertido ya en una de ellas. Desde el 4 de junio, la Plaza de España de Sevilla abre sus puertas para dar comienzo a una nueva edición del festival que, en apenas seis años, ha logrado consolidarse como uno de los acontecimientos musicales y culturales más importantes del país.

Pero hablar de Icónica Santalucía Sevilla Fest es hablar de mucho más que música. Cada noche, uno de los espacios monumentales más espectaculares de Europa se transforma en una experiencia inmersiva donde patrimonio, cultura, gastronomía, innovación y entretenimiento conviven para ofrecer una propuesta única. El público no solo acude a ver un concierto: vive una experiencia completa desde el momento en que cruza las puertas de la Plaza de España.

La Plaza de España | Niccolo Guasti

La edición de 2026 arranca con uno de los nombres más destacados del pop español actual, Aitana, que actuará los días 4 y 5 de junio en dos conciertos que inaugurarán el festival. A partir de ahí, la Plaza de España recibirá a artistas de enorme repercusión como Robbie Williams, Lenny Kravitz, Maroon 5, Jamiroquai, Sting 3.0, Moby, Marilyn Manson o The Prodigy, consolidando una programación internacional de primer nivel.

El cartel contará también con una destacada representación de la música española, con conciertos protagonizados por Viva Suecia, Lola Índigo, Pablo Alborán, Dani Fernández, Antonio Orozco, Raphael, Hombres G o Los Delinqüentes con Tomasito y Cervatana, además de propuestas con fuerte personalidad andaluza como La Plazuela y Califato

Entre las citas más especiales de esta edición destacan también las actuaciones de Kany García, Romeo Santos y Prince Royce, así como la esperada noche protagonizada por Isabel Pantoja acompañada por la Orquesta Sinfónica de Málaga; o la celebración del Orgullo en la Plaza, una de las citas más festivas y participativas de esta edición en la que participarán Mónica Naranjo, Rebeca, Raúl, Papá Levante y Laura Gallego.

Uno de los elementos que ha convertido a Icónica Santalucía Sevilla Fest en un fenómeno diferencial es precisamente su capacidad para generar recuerdos. Antes de cada concierto, el público puede disfrutar de propuestas gastronómicas cuidadosamente seleccionadas, espacios tematizados, experiencias de marca y del renovado espectáculo audiovisual Icónica Lights, que cada noche transforma la Plaza de España en un escenario de luz, sonido y emoción.

Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026: la experiencia imprescindible del verano vuelve a la Plaza de España | Niccolo Guasti

La repercusión del festival trasciende ampliamente el ámbito musical. Miles de visitantes se desplazarán a Sevilla durante las próximas semanas para asistir a los conciertos, generando un importante impacto en hoteles, restaurantes, comercios y servicios turísticos. Un fenómeno que ha contribuido a reforzar la posición de la ciudad como uno de los grandes destinos culturales del sur de Europa.

Porque si hay una cita capaz de combinar grandes artistas, patrimonio histórico, gastronomía, tecnología y emoción colectiva en un mismo espacio, esa es Icónica Santalucía Sevilla Fest. Y este verano, una vez más, la Plaza de España volverá a demostrar por qué es uno de los escenarios más extraordinarios del mundo para disfrutar de la música en directo.