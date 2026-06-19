Del ordeño a la cueva: así nace el sabor intenso del Cabrales

El Cabrales de Central Lechera Asturiana es un queso azul con Denominación de Origen Protegida que madura en el corazón de los Picos de Europa, de la cueva natural "Cueva Del Molín" donde encuentra las condiciones perfectas para convertirse en toda una joya gastronómica.

El proceso comienza mucho antes de que llegue a tu mesa. Todo parte de la leche cruda de vaca, procedente de ganaderías Central Lechera Asturiana adscritas a la Denominación de Origen de Cabrales. Tras ser llevada a la quesería, la leche se calienta y se mezcla con cuajo y fermentos lácticos. Con el reposo se forma la cuajada, que después se corta y se coloca en moldes especiales con pequeños orificios que facilitan el desuerado. Una vez fuera del molde, cada pieza se sala cuidadosamente para comenzar su transformación.

La verdadera magia sucede después, cuando los quesos viajan a las cuevas naturales de los Picos de Europa, como la emblemática Cueva del Molín, propiedad de Central Lechera Asturiana. Allí pasan al menos dos meses en un ambiente muy particular: temperaturas constantes entre 8 y 12 ºC y una humedad que ronda el 90%. Este microclima natural, unido al trabajo del moho Penicillium y la mano experta de los maestros queseros, da como resultado el característico sabor intenso y cremoso del Cabrales.

Un queso con personalidad fuerte, aroma inconfundible y tradición centenaria, que hoy se puede disfrutar en distintos formatos: desde porciones de 100 gramos hasta piezas completas. Todo un lujo para quienes buscan un producto auténtico y ligado a la tierra en la que nace.