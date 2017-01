Cayetano Martínez de Irujo: "Una hipoteca multidivisa ha sido el mayor calvario de mi vida"

Cayetano Martínez de Irujo compró la casa donde reside mediante una hipoteca multidivisa. Lo que no sabía era que esta fórmula financiera se convertiría en su particular calvario. Poco después de adquirir el inmueble el banco le sugirió que cambiara el capital a yenes. A partir de ahí los pagos fueron incrementándose sin reducirse el importe. "Llegó un momento en el que pagaba cada vez más intereses y no se reducía el capital, sino que aumentaba".

Asegura que lo que le produjo más impotencia fue no poder pagar. El banco no le daba ninguna solución y cada vez debía más capital.

Confiesa que estaba tan desesperado que publicamente lo contó en algún sitio y un experto se ofreció a ayudarle. Siguiendo sus consejos cambió el capital a libras.Finalmente confiesa aliviado que ha podido pagar la casa y espera que todas las personas que se vean envueltas en una situación familiar puedan recibir ayuda y asesoramiento.