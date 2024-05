El mensaje del menor de Badajoz antes de asesinar presuntamente a su madre: "Chicos que me voy"

Badajoz ha quedado conmocionado después de la muerte de Carmen Tejero, presuntamente asesinada a manos de su hijo adoptivo de 17 años. El menor tiene una hermana de 19 años que también es adoptada.

Ambos eran su ilusión y, aunque vinieron con mucha mochila emocional, Carmen hablaba así de ellos: "Mi hija ya había vivido dos separaciones, en el caso de mi hijo 3. Lo separan de su madre, y se lo llevan a un orfanato y luego a una casa de acogida, y luego ya llegamos nosotros. Es una característica con la que van a vivir de por vida, la inseguridad, el miedo".

La fallecida era profesora y muy querida en el barrio, donde se han sucedido muestras de dolor y un homenaje a la víctima. Mientras tanto, la policía investiga cómo ocurrieron los hechos y qué pudo llevar al menor a confesarse autor del apuñalamiento de su madre.

Carlos Quílez ha contado que el menor está internado en un centro terapéutico y los agentes se apoyaron en profesionales cuando tuvieron un primer contacto con él. "Presenta algún tipo de cuadro de orden psicológico alterado", ha asegurado. Además, se ha tomado declaración a la hermana.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Pepa, una vecina que ha visto nacer a los hermanos y presenció la escena, que ha definido como horrible. A la hermana, ha contado, le dijeron de golpe lo ocurrido e incluso los servicios de emergencia tuvieron que auxiliarla.

Pepa habló con el menor hace apenas unos días. "Le dije que estaba muy grande y estaba muy guapo", ha asegurado, y es que ambos tenían un perro y a veces se juntaban.

La vecina no cree que nadie pudiera tener queja de ellos, pues son niños muy estudiantes y responsables, y su madre se desvivía por ellos, ha explicado.

El mensaje del presunto asesino a sus compañeros, en exclusiva

Antes de cometer presuntamente el asesinato de su madre, el menor envió a sus compañeros de clase un mensaje de WhatsApp.

"Chicos que me mudo, que me voy", le dijo, además de que no podía ir a la graduación y les pidió que se tomaran una copa por él.