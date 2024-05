Garbiñe Muguruza, sobre la polémica pregunta acerca de su físico: "Fui la única a la que le dijeron eso"

Hace casi dos semanas Garbiñe Muguruza puso punto y final a su carrera como tenista profesional a los 30 años: "Ha llegado el momento, no echaba de menos la vida del tenis", dijo. Ahora, varios días después, ha charlado con Susanna Griso en 'Espejo Público' para repasar las razones de su retirada, su nueva vida, el adiós de Nadal a Madrid y ha aprovechado para sincerarse acerca de la polémica pregunta de una periodista en los Laureus acerca de su cambio físico.

"Me quedé en shock, no le hicieron esa pregunta a un hombre"

"Me quedé en shock ante la pregunta, eran los Premios Laureus y había muchos deportistas, muchos retirados, y fui la única a la que le preguntaron esto, no sé si se lo dijeron a algún chico, al final me lo tomé con humor... Yo me veo muy bien", dijo Muguruza en tono irónico mientras se levantaba: "Me veo fantástica, no estaré nunca como antes pero es verdad que antes entrenaba 8-10 horas al día... Ahora me cuido pero no tengo esa disciplina. Antes en el desayuno tomaba proteína, calorías (huevos, aguacate, tostadas) para poder entrenar, descansar, entrenar, fisio... Al final estaba 25-30 semanas viajando al año. Tras la retirada hago otros desayunos pero me sigo cuidando", aclaró.

"Yo me veo fantástica, me sigo cuidando aunque no como antes... cuando jugaba al tenis entrenaba 8-10 horas diarias"

Muguruza le confirmó a Susanna Griso que contraerá matrimonio este año con su actual pareja, Arthur Borges: "Le conocí en Central Park (Nueva York), fue un flechazo mutuo, él era tímido y yo tuve que sacar las garras (se ríe), fue duro que se adaptara a mi vida pero siempre me ha acompañado a todo", dijo Garbiñe.

El momento en el que vio clara su retirada

La ya extenista hispanovenezolana ha explicado el momento en el que se dio cuenta de que no echaba de menos el tenis: "Sentí cuando tenía que marcharme, el covid me vino muy bien irónicamente, estuve en casa seis meses y no pasó nada... Abracé ese descanso (abril de 2023), quería estar en casa, estabilidad, y al tiempo noté que perdí esa chispa... El tema es que conseguí muchas cosas en mi carrera muy rápido y eso enseguida me hizo tachar objetivos de mi lista. Ahora quiero estabilidad, normalidad, formar una familia, tener un perro...".

"¿Nadal? ¿De dónde saca esa ambición y energía?"

Por otra parte, la ganadora de Wimbledon 2017 aprovechó para rendirse a Rafa Nadal tras su último partido en Madrid a los casi 38 años: "Qué fuerte, ¿de dónde saca esa ambición y esa energía este hombre? Después de tantos Grand Slams...". La nacida en Caracas también opinó sobre los sueldos entre tenistas masculinos y femeninos: "Somos muy afortunadas porque hay otros deportes que están peor, pienso que los hombres generan más por patrocinios, gente que va a verles... Aunque creo que habría que apoyar otros deportes como natación, atletismo, gimnasia".

¿Monárquica o republicana? ¿Taurina o antitaurina?

No obstante, la entrevista no terminó aquí, Susanna Griso quiso ponerle en un pequeño 'aprieto': ¿monarquía o república? "Monárquica... con la voz bajita", ¿taurina o antitaurina? "Me gusta la cultura y la historia pero nunca he visto una corrida, aunque sí me gusta la estética, el folclore", sentenció la dos veces ganadora de Grand Slam.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com