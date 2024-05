El negocio de la vida eterna: ¿Se puede realizar la criopreservación en España?

El periodista Diego Revuelta cuenta en Más Espejo una realidad que muchos desconocen. Muchas personas están dispuestas s desembolsar grandes cantidades de dinero a cambio de un billete que podría llevar a sus poseedores a disfrutar de la vida eterna algún día, si los avances científicos lo permiten en el futuro. En pleno 2024 hay gente que sí estaría convencida que esto ocurrirá, creen firmemente que tras la muerte, congelar sus cuerpos y hará posible que sean resucitadas cuando la medicina de las próximas generaciones sea capaz de poner remedio a sus enfermedades o cualquiera que fuera la causa de su fallecimiento.

El bulo de Disney

En torno al que fuera creador de Mickey Mouse, Walt Disney, surgió una leyenda que a día de hoy sigue recorriendo el imaginario popular generación tras generación. Quien más, quien menos, ha escuchado alguna vez la leyenda urbana de que Mr. Disney mandó congelar su cuerpo tras morir, para ser resucitado cuando se descubriera la cura contra el cáncer que acabó con su vida. Nada más lejos de la realidad, todo esto es mentira, y hoy esta información sería incluida en la lista de las 'fake news'. El cuerpo del fantástico creador, de lo que hoy es un imperio de la animación y la diversión, en realidad fue incinerado.

¿Os gustaría ser inmortales?

Espejo Público entrevistaba la mañana de este viernes a la máxima autoridad nacional sobre este tema, el conocido doctor José Luis Cordeiro, que aportaba los siguientes y llamativos datos: "En el mundo hay más de 500 personas 'criopreservadas' y más de 5000 personas en lista de espera".

Actualmente estas personas que han optado por la 'criopreservación' tras fallecer, se han congelado con la idea de regresar de la muerte. De ese total de 500 personas, 5 son españoles que se encuentran almacenados en una especie de congeladores, el proceso de congelación se produce bajo una serie de características muy específicas y en alguna de las instalaciones repartidas por todo el mundo. ¿Es esto legal en España?

El doctor Cordeiro admite que por el momento este procedimiento no es del todo legal en nuestro país. Algunas personas sienten curiosidad: "¿Qué pasaría conmigo durante 200 años d estar congelado?". Por el contrario otras muchas lo tienen claro y cuentan que no lo harían dado que al despertar no conocerían a nadie.

Por otra parte, el médico Vicente Baos se mostraría rotundo ante esta técnica que casi prometería milagros y afirmaba que el futuro siempre es una hipótesis, pero la ciencia no puede resucitar a nadie en el presente, ni podría hacerlo en el futuro, según él.

Sergio Escoté, fundador de Optima Network, cuenta que cuando tenía 27 años no paraba de pensar en la muerte y poder en un futuro poder seguir viviendo: "La opción más coherente es la crio preservación". Además explicaba que en España no existe una regulación al respecto, por lo que no es ni ilegal ni legal, y existiría un vacío legal.