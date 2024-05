Iker Casillas celebra la "vida" el día que se cumplen cinco años de su infarto de miocardio

El 1 de mayo de 2019, Iker Casillas volvió a nacer. Cuando el portero aún jugaba en el Oporto, su salud se vio truncada por un infarto de miocardio que le hizo desplomarse. Desde entonces, el primer día del mes de mayo, el exfutbolista se rinde a sí mismo un pequeño homenaje. Y, en esta ocasión, lo ha hecho con una fotografía en blanco y negro.

En ella, se puede ver al deportista posando relajado, con la fecha escrita en la parte superior derecha de la imagen y una palabra que resume a la perfección lo que supuso para él este revés: "Vida". Y es que, desde entonces, ha agradecido estar vivo cada uno de sus días, y más ahora, cuando se cumplen cinco años de aquel episodio que nunca olvidará.

Iker Casillas recuerda el día que sufrió un infarto | Instagram

El año pasado, para el canal de Youtube Idoven, Iker recordó aquel día, una "mala experiencia" que tuvo "un buen desenlace" y que le ha hecho vivir de nuevo: "Me caí al suelo y estaba buscando una vía de oxígeno que no llegaba, me retorcía de dolor". Aunque en un principio pensó que podría tratarse de algún tipo de reacción alérgica, finalmente el médico que le atendió confirmó que estaba sufriendo un infarto: "Estás haciendo deporte, llevas una vida sana, te sientes bien, fuerte... así que te sorprende aquel dolor en el pecho, que era un dolor bastante agudo, yo me retorcía". A día de hoy continúa con medicación, pero totalmente recuperado y, sobre todo, disfrutando y agradecido de esta segunda oportunidad que le ha dado la vida.