Zoido: "A Gabriel le quitaron la vida a muy pocas horas de que desapareciera"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha lamentado que a Gabriel Cruz, el niño de 8 años cuyo cadáver fue hallado en el vehículo de la pareja de su padre en Vícar (Almería), "le quitaron la vida a muy pocas horas de que desapareciera y se pusiera de manifiesto que estaba el niño perdido".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios tras visitar la capilla ardiente del menor, instalada en el Palacio Provincial de la Diputación de Almería, donde ha conversado con los padres del menor, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, con los que ha compartido abrazos y gestos de cercanía y solidaridad, acompañado del presidente del PP-A, Juanma Moreno.

Ha asegurado que los progenitores de Gabriel le han trasladado que están "muy agradecidos" porque desde el primer día les garantizó que el Gobierno y su ministerio en concreto iban a "poner todos los medios a su disposición para encontrar a Gabriel cuanto antes y procurar encontrarlo con vida".

"Les dije que vendrían los mejores y que vendrían con todos los medios. Y ellos se han dado cuenta de que es verdad. Que vinieron los mejores, es verdad que traían medios. Lo han encontrado, pero desgraciadamente sin vida, porque la vida se la quitaron a muy pocas horas de que desapareciera y se pusiera de manifiesto que estaba el niño perdido", ha incidido.

Ha asegurado que Ángel y Patricia tienen un "dolor muy fuerte" y que es necesario darles "ánimos y esperanzas" y ha recordado que ha mantenido un contacto "muy directo" con ellos desde el primer día. "He hablado por teléfono, he venido a visitarlos con la máxima discreción que era posible en aquellos momentos. Ayer, sin duda alguna, después de que les dieran la noticia, volví a hacerlo y ahora acabo de estar con ellos", ha señalado.

Zoido ha sostenido que entiende el "dolor desgarrador" que sufren y apunta que les ha trasladado que "de esta situación se sale, que tienen que tener ánimos". "No estamos los humanos preparados para enterrar a un hijo, pero tener que hacerlo en estas circunstancias todavía es mucho más difícil, mucho más doloroso, y ahora mismo no hay consuelo que se les pueda hacer llegar", ha apostillado.

El ministro del Interior ha asegurado que el "tiempo irá dulcificando ese dolor" y ha incidido en la importancia de ayudar ahora a Carmen, la abuela paterna, porque "ella misma se echa una responsabilidad". "Les he trasladado todo el dolor, el pesar y las condolencias muy sinceras de todo el Gobierno y todos los españoles. El presidente ha hablado con ellos también", ha revelado.

Por otro lado, Zoido ha declinado hablar de la posibilidad de si la detenida, Ana Julia Quezada Cruz, de origen dominicano, pudo tener un colaborador en los hechos y ha defendido que como ministro debe ser "el primero en guardar el secreto del sumario" y que además ni dispone de más información al respecto. "No me la han facilitado porque la Guardia Civil es la primera que sabe que, cuando las diligencias son secretas, el que tiene que tener la información es el juez que instruye la causa. Me van a permitir que no entre a valorar. Sólo sé que ha sido una operación magnífica, en un tiempo récord", ha concluido.