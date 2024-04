A golpes en una churrería de Tenerife por un churro gratis

Los hechos ocurrieron en un local de la conocida Avenida de los Príncipes de España de Santa Cruz de Tenerife. Era media mañana cuando los viandantes se vieron sorprendidos por los gritos de dos personas a la puerta de la churrería.

Uno de los hombres se encaraba a otro recriminándole que le hubiera golpeado con una lata en la espalda "sin venir a cuento". En ese momento el dueño del local, le preguntó visiblemente enfadado si iba a pagar o no y fue entonces cuando intermedia una tercera persona, una mujer que trata de evitar el conflicto que segundos después se produciría.

Es entonces cuando el propietario termina de perder los nervios y le "amenaza" con una cuchara de remover la masa de churros. Sale corriendo tras él exigiéndole que le pague lo que ha consumido, mientras el supuesto autor se enfrenta y levanta el puño de manera amenazante.

La tensión llega al límite máximo cuando el propietario le golpea con 'el arma' en varias ocasiones. Mientras caminan varios metros por la calle, encuentran a otro individuo que media entre el dueño de la churrería y el supuesto ladrón de churros.

Finalmente llegan a la esquina de la calle y el churrero desiste de continuar peleando no sin antes advertirle de que no vuelva a su local.

Las imágenes han sido publicadas en el perfil de una conocida red social y las reacciones de los vecinos no se han hecho esperar. Decenas de mensajes de apoyo al propietario de la churrería, de origen asiático, llegaron de inmediato. Muchos de ellos demandando una intervención policial que nunca llegó. Aunque lo cierto es que no hizo falta porque el enfrentamiento no llegó a mayores.

La persona que graba el vídeo incita a este a "darle" con el cucharón por irse de "carota"

Desde la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife confirman que no hubo denuncias sobre esta situación, pero lo cierto es que el Código Penal reconoce el delito de lesiones en los artículos 147-156 que cualquier agresión física que desemboque en un menoscabo de la salud física, la integridad corporal y el bienestar mental de otro sujeto.

La sanción por golpear a una persona puede ir desde los 3 meses a los 3 años de cárcel y a una multa de 6 a 12 meses. Además, en función de los daños derivados de esa agresión que sufriese la víctima, el juez puede fijar una indemnización por lesiones leves u otra que considere oportuna.

Lo que no queda claro en este caso es si el 'arma' utilizada ha producido al supuesto ladrón de churros, mayor daño que el que provocado al dueño del local por no pagar la consumición.

El churrero confía al menos de que no vuelva a pasar por aquí y si lo hace sin duda le pedirá pagar los churros antes de que se los lleguen a servir en la mesa.

