El Supremo confirma la pena de cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena

El Supremo ha confirmado las penas que impuso la Audiencia de Madrid por el caso Madrid Arena y, además, ha aceptado uno de los recursos de las familias de las víctimas, condenando a un año y medio de cárcel al médico Simón Viñals por imprudencia profesional en una de las muertes.

Entre las penas confirmadas está la condena a cuatro años de prisión que recayó en el principal imputado en la causa, Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta en la que murieron cinco chicas en 2012.

La defensa del Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta del Madrid Arena en la que murieron cinco chicas en 2012, ha anunciado que presentará en los próximos días un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Al respecto, ha considerado que la resolución de la Sala de lo Penal "no respeta las garantías constitucionales ni los derechos fundamentales no solo de Flores, sino de otros condenados". Se refiere a la pena que le impone el Supremo de un año y medio de cárcel al médico Simón Viñals por imprudencia profesional en una de las muertes, lo que a su juicio es "inconstitucional" al entender que no se puede cambiar un hecho probado de la sentencia del tribunal sentenciador, que fue la Audiencia Provincial de Madrid.