Nuevos audios de María del Mar, la joven asesinada en el campo de tiro de Las Gabias, revelan la angustia que sufrió

Granada ha vuelto a celebrar este viernes una manifestación en recuerdo de María del Mar, la joven de 21 años que murió a manos de su pareja en el campo de tiro de Las Gabias.

María del Mar ya ha sido reconocida como una víctima de violencia de género después de que un informe revelara que su pareja acabó con su vida de manera "intencionada".

Ahora su madre, presente en la concentración asegura que su hija no estaba bien y que fue víctima de un calvario. "Yo veía que mi hija no estaba bien, que esa persona no era buena", aseguraba.

La familia de la joven no entiende cómo el caso no se pudo parar antes y piden responsabilidades. "Tú no puedes ir dando licencias de armas a lo loco porque no sabes qué es lo que va a hacer, si va a tirar a un plato, si va a matar a un conejo o si va a matar a una persona, como a mi hija", lamenta la madre de la joven.

Ahora, la angustia que María del Mar vivió junto a su pareja se ha hecho pública a través de los audios de WhatsApp que mandaba a sus amigas.

"Mi novio es una persona que se agobia sola y desde que yo volví de Alemania, hemos estado juntos todos los días, para todo, absolutamente para todo y claro, se agobia porque esas cosas no las sabe gestionar", decía la joven de 21 años a sus amigas.

Precisamente estos mensajes de preocupación han sido clave para la investigación y los que han confirmado que este es un caso de violencia machista.

La Junta de Andalucía se personará en el caso de violencia de género de la joven en Las Gabias (Granada)

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha confirmado que la Junta de Andalucía se personará en el procedimiento abierto por el último caso de violencia de género conocido, el que causó la muerte de la joven de 21 años en el campo de tiro de Las Gabias (Granada) después de que fuera disparada según el informe de la Guardia Civil con una escopeta por el que fuera su pareja sentimental, de 24 años, que se suicidó después con el mismo arma.

Sánchez Rubio ha informado de la personación de la Junta en el caso tras haber participado en las jornadas de clausura del proyecto 'Del empoderamiento a la sororidad: visibilizando experiencias de alianzas feministas' en el Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

La consejera ha recordado que la Junta, a través del IAM, tiene la opción según dicta la ley de personarse en los casos de violencia de género cuando la mujer resulta ser víctima mortal "y así lo hará" con el caso que aconteció en el municipio granadino.

Según ha dicho, la Junta se personará "fundamentalmente para ver cómo evoluciona el procedimiento en el caso y también para ser parte de ese procedimiento".

Sánchez Rubio ha resaltado que lo sucedido en el campo de tiro "era claramente un caso de violencia de genero" y, más tarde, "se ha confirmado oficialmente que lo era". A esto, ha añadido que la violencia de género es "la que se ejerce a una mujer por el hecho de ser mujer, por un problema de control a la mujer" y María del Mar, la joven asesinada, "ha sido víctima de violencia de género".

"Lo era antes y lo es ahora formalmente", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "todo lo demás", como las hipótesis de que "la quería o de que era un poco celoso", son "elementos que se buscan para intentar explicar lo que parece inexplicable" que es "que alguien mate a alguien por el hecho de ser mujer".

Por eso, ha añadido que es "importantísimo" que las mujeres y, fundamentalmente las jóvenes, "no confundan la violencia de género con el amor romántico" porque "el amor si duele no es amor". Así, la consejera ha insistido en la importancia de "dar la voz de alarma" ante las relaciones que impliquen esa posesión "antes de que sea demasiado tarde". También ha invitado a padres y madres de todas las jóvenes a que visiten una guía que ha elaborado la Consejería y el IAM, que se encuentra a disposición en su web, en la que se exponen "indicadores de cuáles son los síntomas de que algo está pasando y eso puede ser violencia de género".