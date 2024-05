Sanidad dará preservativos gratis a los jóvenes: ¿Cuándo y cómo conseguirlos?

El objetivo del Ministerio de Sanidad es claro: conseguir reducir las infecciones de transmisión sexual entre los jóvenes españoles. Para ello, quieren poner al alcance de los ciudadanos entre 16 y 22 años preservativos gratuitos, puesto que según han explicado "a los 16 años el dinero es una de las principales barreras para no usarlos".

Ha sido durante la inauguración del XXI Congreso Nacional sobre el SIDA e ITS 'Las Edades del VIH', celebrado en Toledo, cuando la ministra ha anunciado esta medida, aludiendo a los 2.956 nuevos casos de VIH que fueron diagnosticados en el año 2022. Y es que nos encontramos ante un aumento de las infecciones de transmisión sexual, y no sólo en España, si no por toda Europa.

En nuestro país hay actualmente unas 150.000 personas con el VIH, de las cuales el 96% están en tratamiento antirretroviral. La ministra de Sanidad ha destacado que, sólo en 2022, se notificaron 2.956 nuevos diagnósticos de VIH y que el número de nuevos diagnósticos de VIH muestra una tendencia descendente en los últimos años, "pero necesitamos que el descenso sea más rápido", ha indicado la ministra, que ha defendido "nuevas estrategias".

García recalcó la importancia de alcanzar los objetivos sanitarios que están marcados para el año 2026, y que la fracción de personas con infecciones de transmisión sexual no diagnosticada siga descendiendo, así como lo ha hecho entre los años 2017 y 2019, bajando un 13% la tasa.

¿Cuándo entrará en vigor?

Por el momento aún no se ha concretado fecha para poner en marcha esta nueva medida ni de qué forma será ejecutada, pero Mónica García sí ha detallado que serán 10 millones de euros los destinados a pagar los condones para que los jóvenes españoles puedan protegerse de las infecciones de transmisión sexual.

Lo que se plantea por el momento, como podemos conocer por la nota informativa del departamento de la ministra, son la posibilidad de que los jóvenes recojan estos preservativos en farmacias al acudir con su tarjeta sanitaria.

Otro de los puntos clave que se ha tratado la ministra ha sido la erradicación de la discriminación que la gente suele asociar a enfermedades como el VIH, dejando atrás los estigmas y buscando concienciar y educar sobre estas enfermedades a lo más jóvenes.

Especialidad de enfermedades infecciosas

Mónica García ha trasladado la intención de crear la especialidad de enfermedades infecciosas, haciendo énfasis en el "compromiso" del Ministerio con este asunto, explicado que, dentro del grupo de trabajo de la especialización en Ciencias de la Salud, se está trabajando en esta propuesta para proponer su creación a la Comisión de Recursos Humanos.

La ministra ha reconocido que la especialidad corresponde al Ministerio pero "también a todas las sociedades científicas", y aunque la especialidad "es prácticamente una realidad de muchos hospitales" el ministerio considera que tiene "muchos retos por delante que tienen que ver con las infecciones, con las resistencias a los microbianos y las resistencias bacterianas".

Ha confirmado que es "una de las cosas también que tenemos encima de la mesa pero tenemos que sentarnos con todas las sociedades científicas, con todos los actores políticos, con la sociedad civil, para también reordenar qué es lo que queremos dentro de nuestro sistema nacional, qué es lo que queremos que sea, cuántas especialidades queremos que haya, cuántas áreas de capacitación y cuántas diplomaturas".

