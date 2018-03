Los padres de Gabriel: "Tenemos la esperanza más encendida que nunca y apelamos al corazón de quien lo pueda tener para rogarle que se ponga en su piel"

"Como sabéis, somos los papás de Gabriel Cruz Ramírez, un pequeño 'pescaíto' de 8 años que hace ya para nosotros muchos días que desapareció e hizo que todos estos corazones que hoy vemos aquí y de todas partes se unan hoy para gritar que vuelva con nosotros a casa, que es donde tiene que estar.

No tenemos ni palabras ni tiempo suficiente para agradecer a todos los que están día a día buscando a nuestro hijo: puesto de mando, a protección civil, bomberos y los innumerables voluntarios que han puesto su alma en rastrear cada palmo de tierra y que han venido de todos los lugares de España. A la Guardia Civil, la científica, la UCO y todos los cuerpos de seguridad del Estado que cada día se levantan trabajando para que nuestro hijo Gabriel vuelva a casa con nosotros que es donde tiene que estar.

A todas las personas que están ayudando intentando ponernos esta situación tan amarga y que desgarra nuestras entrañas un poco más fácil. A la Diputación de Almería, mis compañeros que no dudaron en volcarse para organizar esta concentración. Nosotros nunca podríamos haberlo hecho solos. Al Ayuntamiento de Almería, a Níjar, a la Subdelegacion del Gobierno y todos aquellos que han participado y han hecho que el día de hoy sea posible. También a cada una de las iniciativas que están surgiendo de manera espontánea por toda España para ayudar a que Gabriel vuelva con nosotros.

A nuestro hijo Gabriel le encantaba la música, LE ENCANTA la música y tiene una gran capacidad para aprenderse las letras de las canciones que le gustan y con las que nos deja con la boca abierta. Desde el tema de 'Tengo' de Macaco que con 5 añitos parecía que lo hubiese compuesto él cuando lo cantaba o el rap de El Langui y el de 'Se buscan valientes' que parecía que lo habían escrito para él, o la canción de 'Girasoles' de Rozalen que recientemente nos pidió que se la grabáramos en su lista de música y no paraba de tararear.

Canciones llenas de vida y de esperanza que apelan a lo mejor que tienen las personas, y es que Gabriel ante todo era un niño muy sensible y solidario que no podía ver ni una pena.

Me gustaría rescatar una estrofa de la canción de 'Girasoles' y en su nombre dedicársela a todos ustedes, los que como nosotros están en el día de hoy aquí con la firme esperanza de que va a aparecer y dice así:

'Porque el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos así que canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse y ponerse en la piel de los demás.Los que no participan de las injusticias y no miran a otro lado y a quienes no nos juzguen y estén dispuestos a compartir'.

Son ya 10 días desde que desapareció Gabriel, precisamente el día de su santo y aunque sabemos que contamos con los mejores medios a nuestro alcance os pedimos que el ánimo y el esfuerzo se multipliquen todavía más. Sabemos que se está haciendo todo lo posible pero tenemos que hacer todavía un poquito más desde los cuerpos de seguridad. Para ayudarle a que vuelva con nosotros, al colegio a correr y jugar con sus amigos y a volver a vivir. Tenemos la esperanza más encendida que nunca y por ello apelamos al corazón de quien lo pueda tener para rogarle que por favor se ponga en su piel y entienda que Gabriel no tiene por pasar por esta situación tan amarga.

Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta y esté en nuestras manos para encontrarlo. Sabemos que ustedes también. Todos con Gabriel. Esperamos que los mensajes de los 'pescaítos' inunden España y el mundo entero y ablanden el corazón de quien o quienes lo puedan tener y que les recuerde que también fueron ellos niños y niñas inocentes como Gabriel y lo dejen en algún sitio público, en un parque donde él pueda pedir ayuda y volver con nosotros.

Muchísimas gracias a todos los que habéis puesto vuestro granito de arena en esta búsqueda, nos gustaría terminar este comunicado lanzando nuestros 'pescaítos' al aire y ojalá pudiésemos mostrar todos los que nos llegan desde sus compañeros de clase y centro escolar, familiares y amigos y de las miles y miles de personas que están inundando las redes. Queremos resaltar uno que resumen muy bien todo lo que nosotros queremos: 'liberar a mi 'pescaíto''.

Sabemos que va a volver con nosotros. Gabriel está bien y le vamos a encontrar y sé que no hace falta porque desde que desgraciadamente ,desde que se ha ido hemos sentido vuestro apoyo cada día. Esto ha traspasado fronteras y lo único que os pedimos es que sigáis con nosotros porque creemos que la única manera posible es sacar lo bueno de las personas con el amor que les estamos dando y estamos demostrando se vea que es verdad que hay muchas personas buenas y se ablanden los corazones de los que se lo hayan podido llevar.

Muchísimas gracias".