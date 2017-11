'La Manada' defiende que les denunciaron falsamente de violación múltiple en San Fermín: "Si la hubiéramos invitado a una cerveza, no habría pasado esto"

Tras la noche del 6 de julio de 2016 y la denuncia de la presunta víctima de violación múltiple por parte de los miembros de 'La Manada', lo que se juzga ahora es si las relaciones sexuales fueron o no consentidas. Agustín Martínez Becerra, abogado de los acusados, indica que "en el vídeo lo único que se ven son relaciones sexuales y todas las valoraciones que del contenido del mismo se extraen son subjetivas y que forman parte de los ojos que ven el vídeo". Además, subraya que no se habla de violencia ni de ningún acto explícito de fuerza. "Podría ser definitorio de un delito de violación, pero el problema es que yo en el vídeo no veo eso", subraya.

Carlos Bacaicoa, abogado de la denunciante que acaba de cumplir 20 años y que tenía 18 en el momento de la supuesta violación, aclara que "para que haya una agresión sexual no tiene que haber violencia específica y la intimidación es suficiente para cometer la agresión sexual".

Los vecinos, por su parte, aseguran que no escucharon nada ni después de que los miembros de 'La Manada' se vistieran al acabar y robaran el móvil de la chica, tirando sus tarjetas de memoria al suelo. Ella se quedó sola en el portal, y la versión de los supuestos agresores es que ella quería seguir con ellos de fiesta pero ellos le dijeron que no.

Sobre por qué les denunció, aseguran que no saben el motivo y que puede haber sido porque la dejaron sola después "en vez de invitarle a una cerveza". "Somos amigos y queríamos seguir con nuestra fiesta, y admito que lo hicimos mal", dice uno de ellos, aunque no ve motivo para que los acusen de violación. La hermana de uno de los acusados considera que el hecho de que siguieran de fiesta en la misma calle demuestra que no la habrían violado porque si no habrían huido.

Según Bacaicoa, esto se debería a que ellos pensaban que esta supuesta agresión iba a quedar impune. De hecho, a pocos metros de la agresión, ellos continuaron intentando ligar con otras chicas mientras ella, tras haberse vestido, fue encontrada llorando en un banco de la calle por una pareja a la que confesó que la habían violado y quitado el móvil. La pareja avisó a la Policía Foral y, por teléfono, señalaron la ubicación y que "la chica había sufrido una agresión sexual por parte de cuatro chicos".

Inmediatamente, la joven fue trasladada a un centro médico, donde certifican que sus lesiones son compatibles con su relato. Aunque no se especifica que se haya ejercido violencia contra su cuerpo, según Andros Lozano, periodista de 'El Español', se determina que hay un área sonrosada en la zona anal y presenta un 0,90 en la prueba de alcohomia. Sin embargo, el informe psicológico sí que señala que la chica "ha podido ser violada".