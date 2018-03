La madre de Gabriel escribe una carta al pequeño: "Sueño con que en el cielo te estén tratando bien"

Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel asesinado el pasado mes de febrero, le ha escrito una carta fechada a 27 de febrero, justo cuando se cumplía un mes de su desaparición. En ella, Patricia explica que le escribe porque no sabe cómo seguir hacia delante.

"Hoy hace un mes que te arrancaron de la tierra, un mes desde que mi vida no deja de tambalearse por tu ausencia. Un mes de la más oscura maldad y pesadilla que nunca hubiese querido que tuvieras y nunca hubieses podido tener... Afortunadamente, el consuelo más alentador es saber que te fuiste feliz y no sentiste el peso de la más injusta atrocidad sobre ti", comienza.

Su madre le cuenta que durante su búsqueda se hizo un montaje de la película Nemo en la que se cambiaban las voces y al que se buscaba era a Gabriel. "Todos los pececitos de la peli te buscaban por tierra, mar y aire, como a Nemo. Y así fue Gabriel, te buscamos por tierra, mar y aire. Nunca podrías imaginar el revuelo que montamos para encontrarte".

"¿Y sabes qué?, -continúa- que aunque no te encontraron porque ya no estabas, te amaron ¡tanto ¡que se olvidaron de sus vidas por unos días para entregarse a ti y a tu eterna sonrisa. Hoy hace un mes mi amor y todavía se mantiene esa marea de enorme amor que has generado".

En la carta, de dos hojas, Patricia le escribe a Gabriel que todo el mundo le llama 'pescaíto' y todos saben que quería ser biólogo marino. "Me han dicho que te han contratado en el cielo. ¡Fíjate, sin haber terminado la carrera ya estás haciendo lo que te apasionaba".

"Sueño con que te estén tratando bien y estés maravillado de nadar a tu antojo por el mar", añade.

"Espero que cuando tengas frío o salgas mojado o te marches a dormir, no tengas reparo en pedirle a los ángeles que se nos fueron antes que te hagan un 'paquetito' y te abracen como un bebé, como a ti te gustaba. Si lo haces, ya verás como me sientes e incluso puedes oler el cariño y la ternura que siempre me has producido. Seguro que sientes como, desde que naciste, no he dejado de enamorarme cada día más de ti y enorgullecerme sorprendida de cómo has ido creciendo. No hay madre en el mundo, 'cuchifrito', que sienta más orgullo que yo de haberte tenido y contribuir a tu grandeza", le dice.