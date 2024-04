Un artista se encierra en un escaparate para protestar por la lentitud de la justicia

"Por si me quieren encerrar, ya me encierro yo antes". Es lo primero que nos dice Enrique Tenreiro, un artista gallego que saltó al panorama nacional no, precisamente, por sus creaciones, si no por la pintada de una paloma sobre la lápida de Francisco Franco.

Esto ocurrió en el año 2018 y, años después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le absolvió de la causa. "Pero falta ahora que el Supremo lo ratifique y, precisamente por esa lentitud con la que se están tomando el proceso, es por lo que estoy protestando", explica Enrique.

Lleva más de 48 horas encerrado en el escaparate de la galería de arte de su amigo Camilo Chao, en A Coruña, para sorpresa de los peatones. "Todo el mundo se queda mirando, algunos han escrito en el cristal mensajes de ánimo y otros, sobre todo por la noche, se han sobrepasado un poco, pero sin grandes problemas por ahora", dice Tenreiro.

Su pequeña nueva vivienda mide un metro de ancho y cuatro de largo. Ha comido los bocadillos que su amigo le ha ido trayendo, ha descansado sobre un colchón y se ha abrigado con una chaqueta de lana. "Tengo un retrete portátil y procuro utilizarlo solo de madrugada, para evitar mostrar una imagen desagradable", cuenta. Cada uno de sus movimientos se retransmite en streaming y, así, puede interactuar con los espectadores y hacer más llevadero el encierro.

Hoy pone fin a esta performance que ha cumplido su objetivo: dar visibilidad a su problema. "La justicia no puede tardar dos años en ratificar mi absolución, es demasiado tiempo y todo por pintar una paloma que buscaba abogar por la paz, no por lo contrario", explica con cierto tono jocoso.

Durante las últimas horas medios de comunicación, curiosos y vecinos de la zona se han acercado a la galería de Camilo pero, esta vez, no para interesarse por sus obras, si no por la nueva creación de este joven artista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com