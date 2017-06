Los bomberos aseguran que el perímetro del incendio de Moguer se encuentra "perfectamente consolidado"

SE ESTÁ TRASLADANDO UN MENSAJE DE OPTIMISMO

Los bomberos aseguran "que van por delante del fuego" aunque no pueden descartar completamente que se reactive, ya que aún no está ni controlado ni extinguido. Sólo se puede asegurar que el incendio está "perimetrado", lo que quiere decir que las llamas, aunque se reaviven, no pasarían de una línea de control.