El final de la historia de la 'chica del tranvía': Hablan por teléfono y quedan para ponerse en contacto más adelante

Sergio Moreno, el joven que difundió una carta para encontrar a 'la chica del tranvía', ha asegurado en su cuenta de Twitter que se ha puesto ha hablado con ella y han quedado para ponerse en contacto más adelante, cuando "desaparezcan los medios de comunicación".

Ayer aseguraba que había recibido muchas llamadas pero ninguna de ellas había sido la que esperaba. Le han llamado "chicas que creían que podían ser ellas, que encajaban en la descripción que daba y eran de esas zonas" donde puso los papeles. Por fin ha podido encontrarla y se siente afortunado de que "acabara todo esto bien".

"Gracias por los apoyos, al menos he tenido la suerte de que acabara todo esto bien", escribe el joven. Sergio aclaró que no es ningún acosador, ya que puso "un tiempo para encontrarla y siempre que ella quisiera ponerse en contacto".

Además, según han publicado varios medios, la joven que dijo ser 'la chica del tranvía', es en realidad Miriam Clemente, que difundió este texto junto a otras amigas entre sus compañeros de Ciudad Universitaria, en Madrid. Ante la masiva reacción en las redes sociales, la verdadera autora de la carta ha dado a conocer su identidad.

