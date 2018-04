Ruiz-Huerta, sobre la advertencia de Iglesias por las primarias en Madrid: "Con un padrino así, virgencita, que me quede como estoy"

POSIBLE CANDIDATA A LAS PRIMARIAS

La posible rival de Errejón en las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid señala que no comparte que sea el momento adecuado para celebrar esta votación porque no es el momento de "mirar hacia adentro". Además, sobre la advertencia que Iglesias hizo a Errejón después de que este pusiera en duda su candidatura, Ruiz-huerta decía: "Virgencita, que me quede como estoy".