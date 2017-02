El fiscal de Murcia hasta este miércoles denuncia "intimidaciones" y "desprotección" de quienes combaten la corrupción

Manuel López Bernal, fiscal superior de Murcia cuyo relevo propondrá la Fiscalía General del Estado, ha denunciado este jueves las "intimidaciones", las persecuciones y la "desprotección" que sufren quienes se dedican a combatir casos de corrupción, y ha advertido de que como no se investiguen y no cambien las cosas nadie querrá dedicarse a ello.

En una entrevista radiofónica, López Bernal no ha vinculado su relevo a su decisión de investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, investigado en la Región por el 'caso Auditorio'. De hecho, ha señalado que el Estatuto Fiscal no prevé que sus relevos tengan que ser motivados ni haya que dar explicaciones por ellos.

No obstante, sí ha dejado claro que no cree que su cese sea "una buena noticia" para Sánchez, porque el fiscal que le sustituirá, José Luis Díaz Manzanera, es "un gran fiscal" que ya ha trabajado con él contra la delincuencia urbanística, de manera que "seguro que va a seguir la misma línea".

El fiscal está convencido de que los indicios contra Sánchez en el 'caso Auditorio' son contundentes: "Si no, no habría hecho ese informe hace ya año y medio". Además, ha añadido que Díaz Manzanera tiene toda su confianza, tenía derecho a pedir la plaza y él se alegra de que se la hayan dado.

Fiscales de la púnica

En cambio, no se ha pronunciado sobre el otro caso que tiene pendiente Sánchez, la 'trama Púnica', y sólo ha opinado que no es grave que se haya sabido que las fiscales del caso no quisieron firmar el informe de sus superiores que exoneraba al presidente murciano, porque en su Estatuto está prevista la transparencia.

Tampoco ha querido valorar si su relevo llega en el mejor momento -Sánchez deberá declarar como investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el 6 de marzo- o si obedece a razones ideológicas, y sólo ha apuntado que "la confianza" que se le ha denegado "es algo muy subjetivo".

Sin embargo, sí ha destacado que la Fiscalía de Murcia ha sido una de las que más asuntos de corrupción ha destapado en toda España y, sin embargo, no se les ha hecho la vida "especialmente agradable". López Bernal ha tenido buen cuidado de no atribuir a nadie concreto las presiones, puesto que "son muchos los investigados por corrupción" en la Región.