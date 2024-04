Feijóo exige a Sánchez que "rectifique": "Jamás he dicho que ninguna mujer se quede en casa, tampoco la suya"

El periodo de reflexión ha terminado y aquí nada ha cambiado, ¿o sí? Pedro Sánchez comunicó este lunes en una declaración institucional que había decidido "seguir", es decir, que no dimitía tras la crisis personal que ha sufrido después de la investigación abierta a Begoña Gómez, "la gota que colmó al vaso".

Las reacciones son muy diversas, desde el apoyo de los socialistas hasta las críticas de la oposición. Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Onda Cero ha contestado a la pregunta de si él pediría a su esposa que dejase de trabajar. "No, evidentemente. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la Administración Pública y le voy a pedir que si tiene e sponsor para hacer su trabajo, y, resulta que esos e sponsor son posteriormente adjudicatarios de la Administración Pública, eso no se lo voy a consentir. Pero ¿sabes qué pasa? ella no lo haría. Ninguna mujer de ningún presidente del Gobierno se ha visto envuelta en la que está el señor Sánchez y su pareja" ha dicho.

El líder de la oposición hizo estas declaraciones justo después del anuncio del presidente del Gobierno, que a través de una carta a la ciudadanía publicada en su perfil de la red social X se preguntaba "¿merece la pena todo esto?". Y ahora que ya conocemos la decisión de Sánchez, Feijóo lo retoma para contestar al presidente.

En una entrevista en la cadena pública el presidente dijo "el planteamiento que he escuchado por parte del señor Feijóo es bastante interesante porque abre la puerta a un debate que creo que había sido superado en nuestro país. El señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Yo respeto a aquellas mujeres y familias que libremente deciden cuidar a sus hijos, quedarse en casa, pero la España por la que yo trabajo, la España del siglo XXI y la familia en la que creo y quiero que crezcan mis hijas es una en la que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera profesional por la de su marido".

Acción reacción y el líder del PP no ha tardado más que escasos minutos en contestar exigiendo al socialista que rectifique sus palabras. A través de una publicación en su red social X indica: "Jamás he dicho que ninguna mujer se queda en casa, tampoco la suya" y le reprocha que Sánchez denuncia "bulos" mientras "los lanza" contra él. "Su Gobierno me acusó falsamente de dar ayudas a mi pareja y hoy él mismo miente".

Fuentes del PP ha considerado que la primera entrevista concedida por el presidente tras sus días de reflexión ha "sido implacable" y han añadido que esperan "pueda descansar· para la próxima semana cuando se enfrentará con Feijóo en el Congreso. E ironizan "si no se ve con fuerzas, siempre podrá coger otros cinco días".

