Gamarra acusa a Sánchez de usar a su mujer, Begoña Gómez, como "escudo" y critica las "mentiras del propio presidente"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado que Pedro Sánchez usó a Begoña Gómez, su mujer, como "escudo" para victimizarse" y decir "que está siendo perseguido y convertirse en perseguidor, perseguidor de la prensa libre, perseguidor del Poder Judicial, perseguidor de la oposición".

"Él sólo habla de un problema que él imagina, unas persecuciones que él dice que padece, pero la realidad de Pedro Sánchez es que tiene un problema personal, que es un problema político y judicial. Pero mientras él se preocupa sólo de eso, de cómo huir de ese problema, los españoles tienen todos sus problemas ahí", expresa la 'popular'.

Gamarra considera que lo vivido durante estos últimos días responde a un ejercicio de "degeneración democrática" para "evitar ser controlado por contrapoderes", en referencia a los jueces, los partidos políticos de la oposición y los medios de comunicación. Y ha aprovechado para asegurar que el PP tiene una alternativa una "verdadera regeneración".

Sobre los bulos, Cuca Gamarra afirma que "una cuestión es que haya que combatir los bulos, y otra cosa es que todo aquello que incomoda a Pedro Sánchez o que no le gusta porque se refiere a sus conductas, a sus entornos, a su partido o a su gobierno, sea un bulo, y no".

También ha criticado que "para mentiras, las del propio presidente, que hemos visto cómo ha manipulado frases que no ha dicho el presidente Feijóo y que está utilizándolas una y otra vez en referencia a su mujer a la que pone como escudo, estamos esperando a que desmienta o pida disculpas por las mentiras y los bulos que él mismo está utilizando durante las últimas 48 horas".

"Ha habido otras parejas del presidente del gobierno en nuestro país y es una cuestión de actuar de una manera coherente y una manera evidentemente según las reglas del sentido común y de la protección de lo que debe ser el conflicto de intereses entre quien está al frente del país y las actividades o los intereses que pueden tener todo su entorno. Lo que hemos planteado es la posibilidad de regular la transparencia que debe existir en relación a las actividades del entorno del presidente del Gobierno o del Gobierno en su conjunto", ha expresado.

Día del Trabajador

Como es el Día del Trabajador, también se ha referido a los datos del paro y a "la destrucción de empleo". Cómo siguen subiendo los precios y la gente no llega a final de mes, cómo seguimos pagando los españoles más IRPF y no se ajusta al incremento del coste de la vida (...) siguen los problemas ahí de los jóvenes para acceder a una vivienda y así podríamos ir sumando (...) Esos son los problemas de los españoles, de los que Pedro Sánchez no ha reflexionado parece ser que nada durante los cinco últimos días", zanjaba.

"En España, con nuestros pilares del Estado de Derecho no tenemos ningún tipo de problema. El problema lo tiene Pedro Sánchez con los pilares del Estado de Derecho en nuestro país. Esos que tienen la obligación y la responsabilidad de controlarle y que vamos a seguir defendiendo. Uno, que comparezca. Dos, la no utilización de lo que deben de ser instituciones independientes como puede ser el CIS, como puede ser Radio Televisión Española y tantas y tantas instituciones que está colonizando", ha asegurado.

