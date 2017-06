Maíllo afea a Sánchez que se eche "al monte" y le avisa de que su pacto con Podemos para "destruir" tiene poco recorrido

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo ha querido aclarar que el encuentro entre Mariano Rajoy y Albert Rivera estaba ya previsto. "Los encuentros con Ciudadanos son más habituales de lo que parece, y nos llevamos mejor de lo que parece", ha confirmado en una entrevista en Espejo Público. "También existen conflictos y divergencias, pero en temas más partidistas, no así en los temas de Estado".

Maíllo se ha referido al encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, del que ha dicho que "era en blanco y negro" porque "ya lo habíamos vivido". "Era el encuentro de la frustración porque sus número no dan para hacer lo que pretenden, que es obstaculizar, porque no no pretenden construir, sino destruir", ha añadido.

Sobre una hipotética bajada de impuesto ha dicho que "se hará cuando corresponda". "En la medida en que la situación de empleo vaya mejorando, ello permitirá cumplir el objetivo del Gobierno: cuanto más bajos sean los impuestos, mejor, siempre que se garanticen los grandes servicios público".

Maíllo ha asegurado que "el Gobierno está negociando con todas las formaciones políticas que quieren dialogar con el PP, ya nos hubiera gustado hablar con el PSOE". "Es una pena que el PSOE se haya echado al monte y se haya podemizado de esa forma que no quiera ni dialogar con el Gobierno. Tenemos que articular una mayoría lamentablemente al margen del PSOE, ojalá fuera con el PSOE", ha dicho, a la vez que le ha tendido la mano para que "salga del bucle" en el que dice que están los socialistas.

Además, ha advertido al secretario general del PSOE de que va a tener que explicar por qué votan en contra del techo de gasto cuando es "positivo" para sus comunidades autónomas.