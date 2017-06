Mariano Rajoy, a Unidos Podemos sobre la moción de censura: "Su fracaso es una buena noticia, España gana y ustedes pierden"

Mariano Rajoy ha decidido intervenir tras el discurso de Irene Montero y ha comenzado agradeciendo irónicamente sus palabras. En nombre del Gobierno ha defendido que la portavoz de Unidos Podemos no tiene razón "ni en el fondo ni en las formas" y ha criticado el análisis que ha realizado de la situación española: "El exceso es el veneno de la razón".

El presidente se ha mostrado sorprendido porque cuando Unidos Podemos anunció la moción de censura no habían pensado en un candidato alternativo y que cuando decidieron que fuera Pablo Iglesias, también le ofrecieron a Pedro Sánchez el puesto. Así, ha comparado esta situación con la del capitán de un barco en el que ellos no pensaron porque sólo querían "dar el espectáculo y no pensaban que pudiera salir adelante". "Para perder cualquier candidato vale, incluso usted, señor Iglesias", se ha dirigido al líder de Podemos, mientras criticaba que comenzara una iniciativa para derrocar al Gobierno y que se conformara con no hacerlo.

"Todos los aquí presente no son corruptos y el PP no es un partido corrupto"

En este sentido, ha criticado que se haya "pintado" como "una moción para el pueblo" y que finalmente la hayan apoyado "poco" tanto en la consulta como en la manifestación en la calle. "No me extraña que hasta sus socios de Compromís les hayan sugerido piadosamente que retiraran la moción", ha recordado mientras se dirigía a Joan Baldoví. Rajoy también se ha mostrado sorprendido porque en siete meses de gestión no le ha dado tiempo a llevar a cabo la labor política para la que ha sido designada.

"Para perder cualquier candidato vale, incluso usted, señor Iglesias"

El presidente critica las palabras sobre la corrupción

En cuanto a la argumentación de Montero durante su intervención en el Congreso, el presidente no ha dudado en parafrasear el refrán "exagerar y mentir por el mismo camino suelen ir", sobre todo en relación a sus palabras sobre la corrupción en el PP y el Gobierno. "Todos los aquí presente no son corruptos y el PP no es un partido corrupto", ha reiterado el mandatario, motivo por el que considera que los españoles siguen confiando en su partido para gobernar.

En este punto, ha recordado que en España se "persigue a los corruptos" con leyes y el poder judicial, mientras que en otros que ellos "bien conocen" se permite. En cuanto a devolver lo robado, como ha pedido Montero, ha señalado que no es porque "lo diga ella" sino que es lo que estipula la ley en la actualidad.

Además, le ha recriminado a la representante de Unidos Podemos que no le interese "ninguna verdad si no es para atacar al PP" y ha reiterado la importancia de la presunción de inocencia, por lo que pide que no condene a nadie hasta que la justicia así lo señale. Además, ha criticado que en su supuesto repaso de los casos de corrupción del PP ha mezclado sentencias firmes con otras que no lo son y recortes de periódicos para usar toda la información como "material inflamable".

"A usted no le interesa la verdad si no es para atacar al PP"

"No estoy invadiendo las instituciones"

El presidente del Gobierno ha subrayado que ni se salta la ley ni quiebra los "principios constitucionales" y mucho menos haya injerencias entre los poderes, por lo que ha pedido a Montero que lo demuestre con algo más que sus palabras. En este sentido, explica que la "garantía de la independencia de la gestión" es que el Gobierno no puede cesar al fiscal general del Estado y, además, la Fiscalía no puede sufrir presiones de ningún partido parlamentario.

Por otro lado, ha intentado demostrar que en España hay mucha más independencia que en otros países para los que ellos "han trabajado", pidiéndoles que "se fijen más en Montesquieu que en Torquemada". Asimismo, ha negado que no haya diálogo con otras fuerzas políticas. y prueba de ello es el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado.

"Podemos necesita una realidad insoportable para no desmoronarse"

Niega el descalabro económico y del bienestar

Rajoy también se ha referido a las palabras de la portavoz de Unidos Podemos sobre economía para contradecir sus datos y señalar los datos de crecimiento económico del país, poniendo como ejemplo los datos de creación de empleo y el aumento de la renta media de los hogares desde que comenzó la crisis, entre otros indicadores. Ha insistido, así, que lo que Montero ha descrito en su intervención se trata de un "trampantojo" en el que nada es como ellos dicen.

En contra de emplear la moción de censura como herramienta de agitación

El presidente ha criticado, además, que el partido de Iglesias necesite que las cosas vayan mal para "poder respirar" y es por eso que, en su opinión, "no les queda más remedio que ocultar la verdad y deformar la evidencia". A su juicio, esto es consecuencia de cómo nació el partido porque "sin una realidad insoportable" se desmoronan. De hecho, entiende que la presentación de la moción tiene como objetivo sólo "marcar el camino al PSOE y para generar más indignados".

Así, señala que lo peor de esta situación es que desde Unidos Podemos han empleado el mecanismo de la moción de censura como "una herramienta más de agitación social", a pesar de que "la principal virtud de la oposición" es que enriquece la perspectiva porque están fuera del Gobierno. "Es una moción contra la estabilidad de España", y por eso su fracaso es una buena noticia, ha concluido: "España gana y ustedes pierden".