Santos Cerdán asegura no sentirse "chantajeado" por Koldo García: "No me siento chantajeado por nadie"

Santos Cerdán ha comparecido en la comisión de investigación de la Cámara Alta por la presunta trama de las mascarillas encabezada por Koldo García. El Secretario de Organización ha rechazado sentirse "chantajeado" después de que el que fue asesor y mano derecha del exministro José Luis Ábalos manifestase que puede acabar con él si "no se porta bien".

"No me siento chantajeado por nadie" aseguró Cerdán como respuesta a una pregunta de la senadora de UPN, Mar Caballero. Sí reconoció que "evidentemente" se sentirá decepcionado con García "si se demuestra" que está implicado en actuaciones irregulares de la 'operación Delorme'.

La 'operación Delorme' investiga una presunta trama en la que la empresa Soluciones de Gestión habría vendido mascarillas durante la pandemia a ministerios y autonomías dirigidos por el PSOE. Cerdán ha contado que él conoció a Koldo García en Navarra cuando él era responsable del PSOE de dicha comunidad. El ahora procesado se ofreció entonces en encabezar la lista del partido en el municipio de Huarte, pero Santos Cerdán rechaza que haya sido su "pupilo".

Sobre las gestiones de García para conseguir contratos para la empresa Soluciones de Gestión, el secretario de Organización socialista negó que conociera lo que estaba haciendo este exmilitante navarro ni que sus actuaciones tuvieran ninguna relación con el partido.

Nada más terminar su comparecencia compartió con los periodistas su satisfacción por la decisión de Pedro Sánchez de "seguir" y no dimitir.

En unas breves declaraciones afirmó: "Tenemos al mejor presidente y al mejor secretario general". Preguntado sobre cómo llevará a cabo Sánchez la regeneración, Cerdán indica que "no lo puede hacer ni el Gobierno solo ni el PSOE solo". Hay que buscar a todos los actores posibles. Esto no se hace ni en un año ni en tres. Vamos a trabajar en que esa regeneración y esa buena educación venga al Congreso y también al Senado".

Salvador Illa también compareció

En la misma comisión, días antes, compareció Salvador Illa para defender su gestión en el Ministerio durante la pandemia y aseguró que Koldo "se presentó sin cita previa" y que su encuentro "duró escasos minutos". "No se compró nada", insistió.

"Pidió verme, creo recordar que era el mes de septiembre, no sabía qué quería, no estaba agendada la reunión; me dijo que tenía una empresa que podía suministrar material y le remití a los técnicos a través de mi gabinete", dijo Illa. Sobre los tres encuentros que su exjefe de gabinete, Víctor Francos, admitió haber tenido con Koldo García, el líder del PSC se ha limitado a decir que éste ya relató las "circunstancias" en que se produjeron. "Me remito a sus explicaciones".

