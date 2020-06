Irene Montero: "La corrupción tiene sede y es Génova 13"

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha reprochado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "España está harta de le roben". "Basta ya de corrupción: su tiempo ya ha acabado", ha advertido, al tiempo que ha acusado al presidente de "traer los ojos cansados" de "mirar hacia otro lado".

En su intervención en el pleno del Congreso para defender la moción de censura de su grupo parlamentario contra el Gobierno de Mariano Rajoy, Montero ha acusado también al Gobierno de "autoritarismo", de creerse los "dueños del cortijo", de "elitismo", mediocridad y de tener un proyecto "servil a las élites económicas".

"España esta harta de que le robe y la democracia pide paso", ha asegurado la portavoz de Unidos Podemos antes de señalar que "España ya no mira para otro lado" y que por eso le dice que "basta ya de corrupción" y que "su tiempo se ha acabado".

La corrupción ha centrado una parte importante de su intervención y ha aprovechado el día en que se debate la moción de censura, martes y 13, para compararlo con la dirección de la sede de los 'populares' en Madrid. "Los empresarios que pagaban sobrecostes iban a Génova 13. Los despachos de Granados, Aguirre, González, Bárcenas, Rajoy y la vicepresidenta estaban en Génova 13. En Génova 13 los sobres se movían de arriba a abajo. Y 14 horas, 13 más una, necesitó la Guardia Civil para registrar su sede por corrupción. La corrupción tiene sede y es Génova 13", ha reprochado.

Montero ha definido la corrupción como un problema estructural del PP: "tienen más imputados en sus filas que miembros hay en las Cortes Generales". "Ya no basta con que pidan perdón, les exigimos que devuelvan lo robado", ha reclamado proponiendo incluso que los 'populares' dediquen a este fin el presupuesto de las próximas campañas electorales.

Según Irene Montero, lo "patriótico" y "lo democrático" es trabajar "incansablemente" para echar al PP, que "ha convertido la corrupción en una forma de gobierno". Tras enumerar los distintos sumarios de corrupción que afectan al PP, ha reiterado la necesidad de echarlos subrayando que "un partido corrupto está al frente del Gobierno".

En este contexto, la portavoz de Unidos Podemos ha definido a Rajoy como alguien "con los ojos extraviados" y "cansados" de "mirar para otro lado". Pero le ha avisado de que "su tiempo ha acabado" y quienes representaron las movilizaciones del 15M ya están en las instituciones "pidiendo paso". "No tienen proyecto político y sólo les queda resistir", ha dicho a quienes ha acusado de haber "parasitado las instituciones" para su "enriquecimiento", ponerlas al servicio de las élites y "después intentar salvar su barco a la deriva".

La portavoz de Unidos Podemos ha explicado que con esta moción de censura hacen lo que les corresponde para "decirles que en este país la gente no tiene miedo y que ya no acepta sus mentiras". "Ustedes para gobernar necesitan mentir y para que la gente acepte sus mentiras necesitan que los ciudadanos tengan miedo", ha subrayado.

Montero ha reivindicado el papel de la mujer durante su intervención. "Si alguien sabe conseguir y convertir lo posible en imposible y plantar cara a la resignación y a la desesperanza en este país, esas son las mujeres", explica la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos. "La moción de censura será feminista o no será", ha subrayado.

Ha acusado a los diputados y diputadas del PP de "llevar siendo muchos años la voz del 'no se puede'". Según ha recalcado Irene Montero, el 50% de la población española, las mujeres, sigue "excluida de forma permanente de la toma de decisiones importantes". Son las mujeres las que han soportado los recortes más duros de la crisis, sus sacrificios, y así, ha dejado claro: la salida, el futuro, "será con las mujeres o no será". Montero, por otro lado, ha comenzado su intervención con una mención al que parece ser un nuevo asesinato por violencia machista ocurrido hoy.

Cataluña ha centrado otra parte de la intervención de la portavoz de Unidos Podemos, que ha criticado el plan del Gobierno respecto a Cataluña lo único que hace es que sus vecinos acaben concibiendo que Cataluña sólo pueda ser pensada sin España. "Cataluña nunca ha sido un problema para nosotros", señala en contraste la política de Podemos e indica que su partido "reconoce el derecho a decidir" porque "la España que está en marcha lleva la fraternidad por bandera".

A pesar que desde Unidos Podemos no desea la independencia de la región, Montero considera que "cuando una nación pide decidir, hacer oídos sordos es un insulto a la democracia y a los ciudadanos que exigen ejercer su ciudadanía". Por ello, su propuesta "firme y clara" sería el referéndum y "derecho a decidir" democráticamente el futuro.

"Su pésima gestión de este conflicto y su negativa a dejar que se exprese de forma democrática es un síntoma más de que ustedes forman parte del pasado y solo pueden imponer su voluntad negando los derechos de todos", ha añadido.

La portavoz 'morada' ha acusado personalmente a Rajoy de haber "encendido la mecha" de la actual crisis territorial con Cataluña, al haber recurrido ante el Tribunal Constitucional al 'Estatut' en 2006, y a los 'populares' de haber sido "los dinamiteros de los puentes". Además, ha acusado al PP de repetir una y otra vez que "España se rompe" mientras ellos "han vendido España a pedazos a los grandes fondos de inversión y a los fondos buitre".

"Su patria no es España. Su patria es Panamá", ha denunciado Montero, referencia a los casos de empresas 'oshore' que, a su juicio, "les persiguen" como demuestra, según Montero, las dimisiones del exministro de Industria José Manuel Soria y el exfiscal jefe anticorrupción Manuel Moix.

Montero, que también se ha explayado desgranando otros casos de corrupción que afectan al PP como el 'caso Bárcenas', la 'Operación Lezo', o la salida a bolsa de Bankia. "Dicen que son el partido del orden y lo sensato, pero pusieron a un delincuente económico a dirigir la política económica de este país", ha asegurado, en alusión al exministro Rodrigo Rato, imputado en al menos tres casos y condenado a cuatro años de prisión por el caso de las 'Tarjetas black'.

"Qué vergüenza. A ustedes no les importa España. Como a Corleone, les importa la familia", ha lamentado, en una de sus referencias a "la mafia" para referirse al PP, a quien también ha acusado de saber cuándo es necesario "dejar caer una pieza" para que la trama "siga funcionando", como ha ocurrido recientemente, a su juicio, con Moix.

La dirigente del partido morado también ha acusado al PP de acudir "dopado" a las elecciones generales por financiarse presuntamente sus campañas electorales de forma ilegal y, por lo tanto, de llegar al Gobierno como resultado "de un fraude democrático". "El Gobierno no gobierna gracias a los votos de los españoles, sino gracias a una trama que ha hurtado a los ciudadanos sus decisiones", ha ahondado.

Ya en la recta final de su discurso, y tras reivindicar el carácter feminista de la moción de censura, Montero ha asegurado que aunque la iniciativa no vaya a salir adelante, es necesaria para demostrar que "este país ya no aguanta más" al Gobierno del PP.

De hecho, ha avisado al PP de que la votación de la moción "va a permitir demostrar que ya no tienen la mayoría de la Cámara para seguir al frente del Gobierno", ya que previsiblemente no recabarán una mayoría absoluta de 'noes', debido a la abstención del PSOE. "Presentamos esta moción asumiendo enormes riesgos, pero como los ciudadanos que defienden la democracia, ustedes a nosotros ya no nos intimidan. Ya no les tenemos miedo, ya hay una España que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y una España que bosteza. Si se puede", ha concluido, citando al poeta Antonio Machado.

Montero emplea su turno de réplica para responder a Mariano Rajoy

"No es una moción contra España, sino que es contra ustedes", ha respondido directamente la portavoz parlamentaria al presidente del Gobierno. Montero ha vuelto a la tribuna para enumerar los miembros del Partido Popular involucrados en casos de corrupción. "En este país no se puede permitir poner al lobo a cuidar de las gallinas", ha puntualizado.