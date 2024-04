Detenida una mujer en Países Bajos por financiar y preparar el atentado contra Vidal-Quadras

Una nueva persona ha sido detenida en el marco de la investigación del atentado contra Alejo Vidal-Quadras, exdirigente del Partido Popular y cofundador de Vox, ocurrido en Madrid el pasado 9 de noviembre.

Gracias a la investigación de la Policía española, en las últimas horas las autoridades neerlandesas han arrestado a una mujer acusada de financiar y preparar el atentado. Según han informado fuentes del Ministerio del Interior, la mujer, de nacionalidad holandesa, ha sido detenida en Países Bajos en virtud de una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades españolas.

Esta es la quinta persona arrestada sospechosa de participar en el atentado contra el político español. La investigación, que lleva a cabo la Comisaría General de Información e instruye el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, sigue su curso.

Hasta ahora, el último arrestado era Greg Oliver Higuera Marcano, un venezolano localizado en la frontera con Colombia. Fue detenido por estar supuestamente implicado en la compra de la motocicleta empleada en el atentado. El juez ya ha solicitado su extradición.

Las tres primeras detenciones se produjeron el 21 de noviembre en España y fueron una pareja en Lanjarón (Granada) y un joven en Fuengirola (Málaga). La pareja estaba formada por un hombre y una mujer de origen británico. El hombre ingresó en prisión provisional, mientras que la mujer fue finalmente puesta en libertad.

El joven, por si parte, también fue arrestado por la sospecha de estar relacionado con la motocicleta. El también fue puesto en libertad.

Mientras, se sigue buscando al presunto autor material, Mehrez Ayari, de 37 años, un ciudadano francés con múltiples antecedentes en Francia, su país de residencia, y sobre el que ya pesa una orden de detención internacional emitida por el juzgado de la Audiencia Nacional.

Así fue el atentado

El pasado 9 de noviembre, Alejo Vidal-Quadras, de 78 años, fue víctima de un atentado que casi acaba con su vida. El exeuroparlamentario volvía a casa sobre las 13:30 horas tras su habitual paseo por el parque madrileño de El Retiro cuando un hombre le disparó en la cara antes de huir en motocicleta. Fue muy cerca de su domicilio, en la calle de Núñez de Balboa de Madrid.

El tiro pretendía acabar con la vida del expolítico, que ha pasado por las filas de PP y Vox. Pero al no impactar ni en la cabeza ni en el cuello, Vidal-Quadras sobrevivió.

"El sicario se acercó por detrás y me habló, me saludó y yo giré la cabeza. Pero al girarla la incliné y la bala, que iba destinada al cuello, siguió una trayectoria que me destrozó el maxilar, pero que no afectó a ningún órgano vital", explicó él mismo hace varios meses en el programa de Espejo Público.

Cayó al suelo, pero gracias al auxilio de un vecino que pasaba por allí, no se desangró. Pasó 16 días hospitalizado, cinco en la UVI y varios meses de recuperación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com