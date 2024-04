Ayuso acusa a Sánchez de ser "la máquina del fango" y Más Madrid le responde: "Es un virus para la democracia"

Cruce de acusaciones, reproches... todo esto ocurre en la Asamblea de Madrid después de que el presidente del Gobierno pidiera "un punto y aparte" durante su intervención del lunes.

Pedro Sánchez pedía alejarse de la crispación en la política tras confirmar en una declaración institucional y sin preguntas que se quedaba al frente del Gobierno. Pero nada de eso ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. La crispación entre el partido que gobierno y la oposición ha vuelto a ser el reinante de la sesión plenaria.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que el presidente Sánchez, está en la "máquina del fango" contra quien no está en su "parte del muro".

"Y eso sí, que explote todo sin dar explicaciones, que es lo único que se le ha pedido. Nada que ver con el trato que se ha recibido por parte de la izquierda a este Gobierno, a su entorno, a su pasado, a todo... Están en esa máquina del fango y el que no esté en su parte del muro, que se vaya preparando. Vamos, que Begoña -mujer de Pedro Sánchez- es la dueña del muro", ha expresado en el Pleno.

Ayuso no ha dudado tampoco en reprochar que el Gobierno está envuelto en una trama de corrupción (caso Koldo) y que nadie ha dado explicaciones. "Es muy preocupante lo que se hizo ayer", alerta. "Se está entrando en un camino muy peligroso", añade. Una postura similar a la que mantuvo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuando calificó la declaración de Pedro Sánchez como "el discurso más peligroso de todos los que ha entonado".

Del "fango" al "virus" de la democracia

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha comparecido asegurando que el lunes, con el anuncio de que Sánchez no dimitía, fue "un mal día" para la presidenta autonómica porque "su máquina del lodo no lo puede todo".

"Los bulos y las denuncias fake no tumban presidentes del gobierno en España. Sus armas no alcanzan para dar un golpe al mandato democrático. Rabien, señorías del Partido Popular, porque todos sus esfuerzos se ven vanos y aquí hay Gobierno para rato. Rabien, porque el pueblo progresista tiene hoy más motivos aún para defender la agenda del cambio. Rabien, porque ante su repertorio de acoso vamos a responder", ha lanzado la portavoz de Más Madrid. "Los de 'Que te vote Txapote' y 'Me gusta la fruta' van a tener que aprenderse las reglas de la democracia", añade Bergerot.

Ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de ser "un virus para la democracia" y de que solo ha hecho dos cosas durante su mandato: "blindar su poder ejecutivo sin fiscalización y recortar derechos LGTBI". Reclama la renovación del Consejo General del Poder Judicial y pide que deje "de ser un club de élite". " Aquí hay una disputa sobre el futuro de nuestra democracia. O se convierte en el cortijo de los que se creen que el poder les pertenece por gracia divina, o se ensancha el camino de la gente común, de quienes necesitan una vivienda para vivir, de quienes confían en lo público como garantía de bienestar e igualdad. Nosotros lo tenemos claro", ha zanjado.

"Va a dejar con problemas auditivos a su compañera de escaño", decía Díaz Ayuso ante los reproches en un tono de voz bastante elevado de Manuela Bergerot. "Hemos bajado el tono, comienza nuevo tiempo", añade Ayuso refiriéndose al "punto y aparte" del que hablaba Pedro Sánchez en su declaración.

La presidenta ha criticado al partido de Yolanda Díaz, Sumar, como "la muleta" del presidente del Gobierno, y ha asegurado que sin él en la Moncloa no tendrían "ni cuatro escaños para hacer el mal que están haciendo". Sobre la ministra de Trabajo.

"Tranquilícense que por ahora Médica Madre (la ministra de Sanidad, Mónica García) no va a volver a la Asamblea y le va a quitar el puesto. Siguen en el coche oficial y siguen desguazando España", ha afirmado Ayuso a la portavoz de Más Madrid. "Hay poder y mamandurria para el Gobierno de Sánchez durante un tiempo".

También ha afirmado que Más Madrid es cada vez "mucho más dictatorial pidiendo guillotinas y haciendo listas negras contra los jueces". Y critica la falta de explicaciones del Gobierno nacional.

"¿Cuánto tiempo van a tardar en perseguir al juez que lo único que ha hecho es recibir información acerca de la mujer del presidente del gobierno? ¿Qué es de lo que se trata todo esto? De una grandísima trama de corrupción que ha habido 20 detenidos, pistolas, cocaína, dinero... Y solo se les ha pedido una cosa: ¿Pueden dar explicaciones? Y todo lo que han liado es simplemente porque no son capaces de darlas", ha manifestado Isabel Díaz Ayuso.

