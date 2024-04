Rita Maestre, expulsada del Pleno de Cibeles por llamar "nazis" a los concejales de Vox

Este martes ha tenido lugar en el Palacio de Cibeles el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Durante la intervención de la concejala del ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, el presidente del pleno —Francisco de Borja Fanjul— ha llamado al orden tras la petición del alcalde Martínez-Almedia.

Al parecer, el alcalde de Madrid habría solicitado este 'toque de atención' para la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, por llamar "nazis" a los concejales de Vox en repetidas ocasiones. "La señora Maestre debe rectificar, porque es una acusación gravísima", ha insistido el regidor.

Este incidente ha tenido lugar durante el debate de la concesión de las Medallas de Madrid. Ha sido en este momento cuando el alcalde de Madrid ha tomado la palabra para asegurar que la portavoz ha utilizado dicho calificativo hacia los concejales de Vox por, según el alcalde, pedir la concesión de la distinción al pueblo de Israel.

Fanjul no ha permitido a Maestre excusarse para dar respuesta a Almeida, por lo que al hablar sin tener el turno de palabra y tras haber sido llamada al orden hasta en tres ocasiones, el presidente ha procedido a expulsarla del pleno.

Tras lo ocurrido, toda la bancada del grupo Más Madrid también ha abandonado la sesión ordinaria del Pleno municipal de Cibeles. El coordinador de organización de Más Madrid ha criticado en su cuenta de X (antiguo Twitter) la decisión del presidente del pleno.

"El presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul, expulsa a Rita Maestre por pedir la palabra después de que Almeida hablara sin permiso". También ha aprovechado para hacer referencia al altercado que hace unos meses ocurrió entre Ortega Smith y Eduardo Rubiño, reprochando que en aquel momento no actuó igual.

Ortega Smith agrede a un concejal de Más Madrid y le tira la botella

El pasado mes de diciembre, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, lanzó una lata de bebida contra el concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño. El incidente se produjo en pleno transcurso de una moción de urgencia en la que se discutía sobre la Alcaldía de Pamplona.

Ortega Smith acababa de realizar su intervención, en la que había defendido la moción de su partido para rechazar la moción de censura en el Consistorio de Pamplona y dar la Alcaldía a Bildu.

Sin embargo, en el camino de vuelta a su escaño, después de dirigirse al concejal de Más Madrid, el representante de Vox golpeó una lata de bebida que tenía el propio Rubiño con los papeles en su escaño. De manera instantánea, toda la bancada de la izquierda se puso en pie, indignada, exigiendo al portavoz que se disculpase por lo que acababa de hacer.

Lejos de hacer caso, Ortega Smith replicó que se disculparía siempre y cuando Rubiño hiciese lo propio por lo que le había dicho al bajar del atril, sin especificar qué había sido. Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, solicitó al presidente del pleno, Borja Fanjul, que actuase porque le había "tirado una Coca-Cola a la cara", pero este se negó y, como consecuencia, los concejales de la izquierda se levantaron y abandonaron el edificio en señal de protesta.

"Evidentemente la política es así, no tiene muchas veces lógica. Ocurren cosas como en este Pleno, que a muchos nos debería llevar a reflexión. En el último punto se ha llevado a cabo una mofa contra las víctimas del terrorismo. Cuando quien les habla pasa al lado de los portavoces de Más Madrid, recibe un insulto. Pero cuando se hace en el contexto de un insulto a las víctimas, es inaceptable. Algunos no lo podemos aceptar. Ante eso, como ser humano que soy, no debería haberle tirado la botella, que, por cierto estaba vacía", se excusó el representante del partido de Santiago Abascal.

