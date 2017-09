La alcaldesa de Barberá del Vallés: "Los alcaldes que hemos optado por no saltarnos la ley, hemos sufrido amenazas"

Silvia Fuster, alcaldesa de Barberá del Vallés, ha defendido que "un alcalde o alcaldesa no puede saltarse las leyes". Fuster, de la Plataforma Ciudadana per Barberá gobierna en coalición con ERC, Podemos y la CUP, ha asegurado que para ella "no prima qué pueda pasar con el pacto", si no cual es su obligación "como máxima responsable de la ciudad".

Al ser preguntada en una entrevista en Espejo Público por si ha recibido amenazas en el pueblo, la alcaldesa ha reconocido que "desgraciadamente sí". "Los alcaldes que hemos optado por no saltarnos la ley y no ceder espacios, nos encontramos con esta situación de amenazas y coacciones", ha señalado Fuster, que también ha aprovechado para agradecer "los mensajes de apoyo".

La alcaldesa de Barberá del Vallés, que ya ha comunicado oficialmente a la Generalitat que no cederá locales municipales para el referéndum mientras se mantenga el suspenso del TC, ha explicado que su decisión no fue un "no rotundo".

"Cuando recibo la carta mi respuesta fue hacer la supervisión de los espacios que son propiedad municipal, que es donde habitualmente se hacen las votaciones de las elecciones estructuradas, y he puesto a disposición del President ese listado de espacios que nosotros tenemos preparados, para que si puede ser un referéndum dentro del marco de la legalidad se puedan ceder los espacios", ha explicado Fuster.