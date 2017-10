Aznar: "La reforma constitucional no debe ser el pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al secesionismo"

durante el discurso de clausura en Valencia del foro #IDEASFAES

Aznar ha advertido de que la reforma de la Constitución "no debe ser el pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al contado al sececionismo catalán". Considera que "una apelación genérica a la reforma constitucional" no cabe como respuesta al secesionismo.