Zeynep acepta el ultimátum de Serhat y exige 800.000 liras para quedarse con Kader

Serhat permite que Kader permanezca en la mansión con dos condiciones: Zeynep deberá hacerse cargo de ella y guardar el secreto de Berrak. Además, la niña no podrá acercarse a sus hijas.

Aunque rechaza inicialmente la propuesta, Zeynep cambia de opinión cuando él amenaza con entregar a Kader a los servicios sociales. Consciente de que es la única que puede protegerla, acepta el trabajo, pero fija su precio en 800.000 liras. Serhat accede y exige que desde entonces lo llame señor en El Secreto.

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