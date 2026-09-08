Carlos Latre reaparece en bañador y con flotador como Pedro Sánchez en El Hormiguero

La temporada 21 de El Hormiguero ha recuperado a Carlos Latre, que ha vuelto al plató metiéndose en la piel de Pedro Sánchez. El humorista ha aparecido con chaqueta de traje, bañador y flotador.

Durante su conversación con Pablo Motos, el imitador ha compartido su particular visión sobre cómo afrontar la situación en Ceuta. Además, ha presentado una peculiar playlist con canciones cargadas de dobles sentidos e ironías para parodiar la crisis.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas