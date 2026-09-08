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EN TIERRA LEJANA
El hallazgo de Boran con vida amenaza con romper para siempre la historia de Alya y Cihan
La investigación de Cihan conduce hasta Boran, inconsciente y oculto en casa de Vurgun, una revelación que sacude su vida justo cuando comenzaba a rehacerla junto a Alya.
Convencido de que Vurgun escondía algo importante, Cihan sigue sus pasos acompañado por sus hombres. Al entrar en la vivienda, descubre a su hermano con vida, postrado en una cama y en coma tras haberlo dado por muerto.
Durante todo este tiempo, Vurgun había cuidado de Boran en secreto y lo había mantenido oculto. El hallazgo deja a Cihan ante un doloroso conflicto: Alya, la mujer de la que se ha enamorado, continúa siendo la esposa de su hermano En tierra lejana.
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