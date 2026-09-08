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La sobrecogedora reacción de Cihan al descubrir que su hermano Boran está vivo

EN TIERRA LEJANA

Cihan se derrumba ante Boran y promete luchar para sacarlo del coma

El hallazgo de Boran con vida desborda de emoción a Cihan, que pasa de la incredulidad a la angustia al comprobar que su hermano permanece inconsciente y no responde.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Tras darlo por muerto durante tanto tiempo, Cihan apenas puede creer que Boran esté vivo. Entre temblores y lágrimas, agradece al cielo el milagro, aunque verlo postrado en una cama le rompe el corazón.

Decidido a recuperarlo, promete hacer cuanto sea necesario para que vuelva a levantarse y sonreír. Sin embargo, la noticia también despierta su culpa e incertidumbre: se había enamorado de Alya, la mujer de Boran, creyendo que su hermano había muerto En tierra lejana.

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