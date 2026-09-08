Catorce robots toman las calles y sorprenden en el estreno de El Hormiguero

El Hormiguero ha inaugurado su nueva etapa con catorce robots recorriendo la calle ante la mirada de viandantes y curiosos. Después, las máquinas han entrado al plató comandadas por Pablo Motos.

Esta puesta en escena también ha servido para avanzar una de las grandes apuestas de la temporada. Los robots tendrán protagonismo en la sección de ciencia mediante demostraciones y experimentos destinados a acercar al público sorprendentes innovaciones tecnológicas.

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