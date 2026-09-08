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Y AHORA SONSOLES
La confesión más dolorosa de Fran Rivera sobre las adicciones de Carmen Ordóñez
El torero recuerda en Y ahora Sonsoles el sufrimiento provocado por la adicción de su madre a la cocaína y los somníferos y explica cómo aquella experiencia marcó su vida.
Durante su entrevista más personal, Fran Rivera ha defendido que Carmen Ordóñez padecía una enfermedad que afectó profundamente a toda la familia. Era adicta. Además, lamenta que fuera duramente juzgada y considera que no se le hizo justicia.
Aunque reconoce que la situación fue muy complicada y que su madre rechazaba la ayuda, el torero la recuerda con cariño en Y ahora Sonsoles. Asegura que ella nunca le falló y que aquella experiencia le enseñó a no consumir drogas.
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