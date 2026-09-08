La confesión más dolorosa de Fran Rivera sobre las adicciones de Carmen Ordóñez

Durante su entrevista más personal, Fran Rivera ha defendido que Carmen Ordóñez padecía una enfermedad que afectó profundamente a toda la familia. Era adicta. Además, lamenta que fuera duramente juzgada y considera que no se le hizo justicia.

Aunque reconoce que la situación fue muy complicada y que su madre rechazaba la ayuda, el torero la recuerda con cariño en Y ahora Sonsoles. Asegura que ella nunca le falló y que aquella experiencia le enseñó a no consumir drogas.

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